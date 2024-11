Zbog održavanja sportske manifestacije Podgorica Millennium Run, od danas do 10. novembra, saobraćaj će biti privremeno obustavljen na više gradskih saobraćajnica u Podgorici, saopšteno je iz Glavnog grada.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Most Milenijum biće zatvoren od večeras od 19.00 časova do nedjelje, 10. novembra u 19.00 časova.

U subotu, 9. novembra Bulevar Ivana Crnojevića, od mosta Milenijum do Ulice slobode, biće zatvoren od 10 do 12 časova, zbog organizovanja velike dječije trke.

Nedjelja, 10. novembar:

U periodu od 9:50h do 13:50h biće zatvoren saobraćaj od mosta Milenijum, kroz podvožnjak ka Maslinama, zatim od Volija u Zagoriču, preko šina, Ulicom Nikole Tesle, dalje nastavkom II Crnogorskog bataljona, pa sve do Vezirovog mosta.

U periodu od 10:10h do 14:20h biće zatvoren saobraćaj od Vezirovog mosta Bulevarom Serdara Jola Piletića, preko Mosta Milenijum, Ulicom 13. jula do kružnog toka kod Dan-a, Moskovskom ulicom do Bulevara Sv. Petra Cetinjskog i od Ulice slobode do Bulevara Džordža Vašingtona.

U periodu od 10:00h do 16:00h važi obustava saobraćaja od Cetinjskog puta, preko Bulevara 21. maja do Farmaka, mosta kod Dahne, Ulice 8. marta, Union Bridge-a, Bulevara Revolucije, zatim Ulicom Ivana Vujoševića do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i Ulice slobode.

U periodu od 10:00h do 10:30h od Ulice kralja Nikole, Bulevarom Crnogorskih serdara do Union Bridge-a.

"Napominjemo da će tokom trajanja manifestacije, u periodu od 10:00 do 16:00h, tranzit iz pravca Kolašina prema Cetinju i Baru biti moguć preko Bulevara Vilija Branta. Tranzit iz Nikšića ka Kolašinu biće dostupan za automobile, kamione do 3,5 tona i autobuse do 21 mjesta preko Smokovca, a dalje prema Cetinju i Baru preko Bulevara Vilija Branta. Saobraćaj preko mosta Luča, kružnog toka Oro i Kokota biće regulisan naizmjeničnim smjerovima”, istakli su iz Glavnog grada.

Zamolili su građane da u nedjelju 10. novembra od 9:50h do 16h koriste alternativne načine prevoza, a za hitne slučajeve, napominju da su napravili interaktivnu formu za lakše snalaženje putnika.

"Ovom formom pokrivena su sva naselja u Podgorici i putni pravci koji vode do KBC-a i glavnih magistralnih pravaca prema Kolašinu, Nikšiću i aerodromu Golubovci. Saobraćaj ka Cetinju se odvija preko mosta Luča (pravac aerodrom Golubovci)", saopšteno je iz Glavnog grada .

Dodaju da je prohodan putni pravac od auto puta Princeza Ksenija, Bulevar Vilija Branta preko Starog aerodroma, ka aerodromu Golubovci i Baru i preko mosta Luča ka Cetinju.