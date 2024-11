Odmah poslije jučerašnjeg sastnka oglasila se i vršiteljka dužnosti (v.d.) menadžerke grada Marijana Božović koja je navela da je sastanak bio neuspješan, te optužila Kuljaču za predloženi program i visine honorara predloženih zvijezda.

U kabinet potpredsjednice Opštine Budva Jasne Dokić, u koji je ona juče pozvala direktora Turističke organizacije Budva Nemanju Kuljaču, kako bi se dogovorio program javnog dočeka Nove godine ispred zidina Staroga grada, ušlo je više nepozvanih osoba, a bilo je i vrijeđanja, zbog čega je sastanak i prekinut.

To piše u zapisniku, u koji su Vijesti imale uvid, a koji je Kuljača odmah nakon sastanaka dostavio Dokić zahvalivši joj se na inicijativi, te predložio da se u naredna dva dana održi novi sastnak ili će Turistička organizacija sama donijeti novogodišnji program, koji je već koncipiran i dostavljen Opštini, kako se ne bi nanijela šteta gradu i turističkoj privredi.

Odmah poslije jučerašnjeg sastnka oglasila se i vršiteljka dužnosti (v.d.) menadžerke grada Marijana Božović koja je navela da je sastanak bio neuspješan, te optužila Kuljaču za predloženi program i visine honorara predloženih zvijezda, ali i pozvala građane da do 15. novembra predlože program.

"Koristim priliku da Vam zahvalim za sastanak koji ste organizovali povodom pripreme jubilarnog dočeka Nove godine na Trgu slikara u Budvi. Kao što sam Vam danas ukazao radi se o jubilarnom dočeku, povodom 25 godina od prvog dočeka što nam svima daje dodatnu obavezu da doček bude na još većem nivou nego poslednjih nekoliko godina. Neophodno je da Vam dodatno zahvalim na Vašem konstruktivnom pristupu i stavu da je neophodno da takav događaj bude organizovan na što boljem nivou. Takođe dužan sam da Vam ukažem da je sastanak održan u potpuno nemogućim i za mene do sada nikad viđenim uslovima. Prisustvovao sam, nažalost, sastanku koji je obilježio ulazak nepozvanih lica u kabinet Vas kao potpredsjednice Opštine Budva, da bi na kraju najmanje tri lica koja nisu pozvana i bila predviđena ipak prisustvovala sastanku, što je sve donijelo jednu vrlo mučnu atsmoferu", naveo je Kuljača.

Kako je naglasio, "nažalost ugled Opštine Budva, makar među nama koji smo prisustvovali sastanku, srozan je na najniži mogući nivo što je nas kao predstavnike TO Budva zaista razočaralo".

"Nije mi poznato u kom svojstvu su sastanku prisustvovali gospođe Dragana Kovačević i Mina Jablanović Mićević, kao i gospodin Miroslav Vujović. Ista dilema, s obzirom na temu sastanka, odnosi se na prisutne gospođe Marijane Božović i Nevenke Jovanović Božović. Sastanak je, nažalost protekao čak i u vrijeđanju nas iz TO Budva kao i u pritiscima da pristanemo na izvršenje krivičnog djela u smislu prihvatanja da zavedemo lažnu dokumentaciju o nelegalnom odboru Izvršnog odbora. Kako sam Vam ranije ukazao, a isto ponovio na sastanku danas u Opštini Budva, koji je započet u 11 časova, dok god lično budem vodio ovu Organizaciju nećemo pristati, pod bilo kakvom vrstom pritisaka kako je to bilo danas, da izvršimo zloupotrebu službenog položaja kroz zavođenje nelegalne i protivpravno sačinjene dokumentacije i sl.", naglasio je Kuljača.

On je naveo da je sastanku prisustvovao i Aleksandar Brković.

"Međutim nije nam objašnjeno u kom svojstvu i sa kojim konkretnim zaduženjima on prisustvuje sastanku i kakve on ima veze sa organizacijom dočeka Nove godine. Ukazao sam na sastanku Vama i svim prisutnim kolegama da je za nas potpuno prihvatljivo da lica koja su iskazala negativan komentar na predloge izvođača i agencija koje ih predstavljaju i cijene, gospođe Marijana Božović i Dragana Kovačević, najbolje cijene i ponude i iste predoče Vam dostave kako bismo Vi i ja na novom sastanku Opštine Budva i TO Budva to razmotrili. Na kraju, moram da Vas zamolim da se Opština Budva najkasnije u roku od dva dana izjasni o predlogu programa i učešću u organizaciji dočeka Nove godine, budući da vremena za čekanje više nema i da će predloženi izvođači pronaći nove angažmane te je realna mogućnost da se to negativno odrazi na kvalitet programa", naglasio je Kuljača.

Ipak, kako je istakao, ukoliko se Opština Budva, u naredna dva dana, pismeno ne izjasni o svom učešću TO Budva će, u cilju ispunjenja plana rada, i u cilju da zaštite interese grada Budve i turističke privrede i građana samostalno realizovati sve neophodne radnje.

"TO Budva će, nakon isteka roka od dva dana zaključiti sve neophodne ugovore shodno važećem programu i Statutu. TO Budva je, suprotno od raznih medijskih podmetanja, samostalno obezbijedila sva sredstva, a za podizanje kvaliteta ovog jubilarnog dočeka, u slučaju odbijanja učešća od strane Opštine Budva, obratićemo se turističkoj privredi i partnerima. TO Budva će i dalje svakodnevno, na svim mjestima, kao što je to do sad bio slučaj, bez obzira na naš dogovor, isticati logo Opštine Budva, učešće Opštine Budva i značaj zajedničkog rada. Sve to u pravcu izgradnje najboljeg mogućeg imidža opštine Budva i njene turističke privrede. Molim Vas još jednom da hitno organizujemo sastanak na navedenu temu u sastavu koji će konstruktivno dati doprinos ovoj tematici", zaključio je Kuljača.