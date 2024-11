Zbog održavanja sportske manifestacije Podgorica Millennium Run, u periodu od 8. do 10. novembra, saobraćaj će biti privremeno obustavljen na više gradskih saobraćajnica u Podgorici, saopšteno je iz Glavnog grada.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Petak, 8. novembar:

Most Milenijum biće zatvoren od petka 8. novembra od 19.00 časova do nedjelje, 10. novembra u 19.00 časova.

Subota, 9. novembar:

Bulevar Ivana Crnojevića, od mosta Milenijum do Ulice slobode, biće zatvoren od 10.00 do 12.00 časova, zbog organizovanja velike dječije trke.

Nedjelja, 10. novembar:

U periodu od 9:50h do 13:50h biće zatvoren saobraćaj od mosta Milenijum, kroz podvožnjak ka Maslinama, zatim od Volija u Zagoriču, preko šina, Ulicom Nikole Tesle, dalje nastavkom II Crnogorskog bataljona, pa sve do Vezirovog mosta.

U periodu od 10:10h do 14:20h biće zatvoren saobraćaj od Vezirovog mosta Bulevarom Serdara Jola Piletića, preko Mosta Milenijum, Ulicom 13. jula do kružnog toka kod Dan-a, Moskovskom ulicom do Bulevara Sv. Petra Cetinjskog i od Ulice slobode do Bulevara Džordža Vašingtona.

U periodu od 10:00h do 16:00h važi obustava saobraćaja od Cetinjskog puta, preko Bulevara 21. maja do Farmaka, mosta kod Dahne, Ulice 8. marta, Union Bridge-a, Bulevara Revolucije, zatim Ulicom Ivana Vujoševića do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i Ulice slobode.

U periodu od 10:00h do 10:30h od Ulice kralja Nikole, Bulevarom Crnogorskih serdara do Union Bridge-a.

“Napominjemo da će tokom trajanja manifestacije, u periodu od 10:00 do 16:00h, tranzit iz pravca Kolašina prema Cetinju i Baru biti moguć preko Bulevara Vilija Branta. Tranzit iz Nikšića ka Kolašinu biće dostupan za automobile, kamione do 3,5 tona i autobuse do 21 mjesta preko Smokovca, a dalje prema Cetinju i Baru preko Bulevara Vilija Branta. Saobraćaj preko mosta Luča, kružnog toka Oro i Kokota biće regulisan naizmjeničnim smjerovima”, istakli su iz Glavnog grada.

Oni su zamolili građane Podgorice da u nedjelju 10. novembra od 9:50h do 16h koriste alternativne načine prevoza, a za hitne slučajeve, napominju da su napravili interaktivnu formu za lakše snalaženje putnika.

“Ovom formom pokrivena su sva naselja u Podgorici i putni pravci koji vode do KBC-a i glavnih magistralnih pravaca prema Kolašinu, Nikšiću i aerodromu Golubovci. Saobraćaj ka Cetinju se odvija preko mosta Luča (pravac aerodrom Golubovci)”, ističu iz gradske uprave.

Kako napominju, prohodan je putni pravac od auto puta Princeza Ksenija, Bul. Vilija Branta preko Starog aerodroma, ka aerodromu Golubovci i Baru i preko mosta Luča ka Cetinju.