Potraga za Balijagićem i dalje traje, no konkretnih rezultata i dalje nema.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević/Uprava policije Crne Gore

Po prijavi porodice Madžgalj, policija provjerava i da li je bjegunac koristio dva mobilna telefona, koja je, kako se sumnja, otuđio iz kuće u noći ubistva, kako prenosi RTCG.

"Vrlo je lako preko mobilnih providera utvrditi da li se ti mobilni telefoni koriste ili se ne koriste. Ukoliko se koriste, vrlo ih je lako locirat u kojem podneblju se nalaze. Tako da tu tehničkih mogućnosti ima dosta, ukoliko ima znanja", smatra sudski vještak Marko Lakić.

Smatra da je znanje zakazalo u ovom dijelu i da jedinice između sebe nijesu dovoljno povezane.

"Što je više dana prošlo, strahujem da je sve veća šansa da taj čovjek neće nikad pronađen", izjavio je Lakić.

Lakic navodi da su ključne greške u radu policije napravljene ranije, ali i na dan dvostrukog ubistva što je Balijagiću dalo prostora za bijeg, prenosi RTCG.

"Postoji mogućnost da je on negdje izbjegao. Sa druge strane, postoji mogućnost da on ima saradnike, prijatelje i pomagače. Sa moje tačke, to je vrlo realan scenario. Ukoliko imate grupe koje se bave nekim nelegalnim aktivnostima, i ukoliko su oni konstantno u sukobu sa zakonom, jedan ovakav profil njima je idealan saradnik", kazao je Lakić.

Iako su iz policije apelovali na medije da ne objavljuju neprovjerene informacije u slučaju Balijagić, Lakic kaže da novinari nije su krivci za loše rezultate istrage, već da itekako mogu biti od koristi.

"Mislim da bi trebalo i policija i Vlada da traže pomoć upravo preko medija. Zašto se ne bi obećala neka nagrada ljudima koji bi dali doprinos rešavanju ovih i drugih krivičnih dijela?", upitao je Lakić.

Dok se teren detaljno prečešljava u pograničnim selima sa Srbijom i sa druge strane granice, kako saznaje TVCG iz srbijanskih medija, policija provjerava sva sumnjiva lica i mjesta gdje bi Balijagić mogao da traži utočište.