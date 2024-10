Inspekcija rada utvrdila je nakon nadzora da je Boris Raonić u skladu sa zakonom izabran krajem avgusta za generalnog direktora RTCG...

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema dokumentaciji inspektora rada za oblast radnih odnosa i zapošljavanja, u koju je Portal RTCG imao uvid, konstatovano je da je Borisu Raoniću trećim imenovanjem dat novi mandat, te da drugim imenovanjem nije započet novi mandat u trajanju od četiri godine već je nastavak mandata iz 2021. godine.

"Na osnovu uvida u dokumentaciju konstatuje se da ima neophodno radno iskustvo u trajanju od pet godina za izbor generalnog direktora RTCG-a, kako je to predviđeno Zakonom o nacionalnom javnom emiteru u članu 35, zatim pravilniku i samom konkursu, jer Raonić sa stepenom stručne spreme VII 1 kvalifikacije obrazovanja ima 6 godina, 3 mjeseca i 13 dana radnog iskustva", navodi se u nalazu inspektora, koji Portal RTCG ekskluzivno objavljuje.

Nadzor je počeo 20. septembra a završen je 23. oktobra ove godine, kada je i sačinjen zapisnik koji je uredno potpisan, i na koji nije bilo primjedbi.

Nakon žalbi jednog dijela kandidata na proces izbora čelnika RTCG, inspekcija rada je sprovela nadzor vezano za zakonitost Raonićevog imenovanja i njegovo radno iskustvo.

Raonić je 31. avgusta ponovo izabran na funkciju većinom glasova članova Savjeta RTCG. Prvi put, izabran je u avgustu 2021. godine.

Ostvaren faktički rad, radno iskustvo dovoljno

Inspekcija je naglasila da materijalno pravno dokazi koji se tiču radnog iskustva govore da Raonić ima neophodno radno iskustvo za poziciju generalnog direktora RTCG-a, saglasno važećim pozitivno pravnim propisima koji uređuju uslove zasnivanja radnog odnosa na pomenutom radnom mjestu.

"Ovom konstatacijom u dijelu inicijative, a tiče se radnog iskustva Borisa Raonića, konstatuje se da ispunjava uslove. Radno iskustvo podrazumijeva vrijeme koje je neko lice provelo u nekoj formi rada, kvalifikaciji obrazovanja, odnosno stručnoj kvalifikaciji. Pri čemu se konstatuje da je Boris Raonić u periodu od 2 godine, 11 mjeseci i 13 dana imao ostvaren faktički rad po osnovu ugovora o radu za koje je izdata i potvrda o radnom iskustvu", navodi se u zapisniku inspektora.

Nadzoru je prisustvovao i predsjednik Savjeta RTCG Veselin Drljević.

Osim što je inicijativom inspekciji rada osporeno radno iskustvo Raonića, osporeno je i koliko puta je biran na čelo RTCG, imajući u vidu da isto lice može da bude imenovano najviše dva puta na poziciju generalnog direktora Javnog medijskog servisa.

"U dijelu inicijative kojim se navodi da je Raonić imenovan tri puta dok je u Zakonu o nacionalnom javnom emiteru i samom kokursu navedeno da isto lice može biti imenovano najviše dva puta konstatuje se da drugim imenovanjem Raonića (jun 2023. godine, nakon presude Višeg suda.prim.at) nije započet novi mandat u trajanju od četiri godine", navodi se u zapisniku.

Kako se navodi, Raonić je imenovan prvi put odlukom za generalnog direktora RTCG-a broj 01-5582 dana 6. avgusta 2021. godine, drugi put odlukom broj 01-3576 dana 1. juna 2023. godine i treći put odlukom broj 01-5984 2.septembra 2024. godine.

"U vezi sa istim imamo predmetnu situaciju definisanu na sledeći način - da je prvi put Boris Raonić imenovan 6. avgusta 2021. godine i nakon toga zaključen ugovor o radu generalnog direktora dana 9. avgusta 2021. godine kojim se u članu dva ugovora broj 01-5604 definiše da mu mandat na toj poziciji počinje teći od 9. avgusta 2021. godine do 9. avgusta 2025. godine, te da je drugi put imenovan dana 1. juna 2023. godine (kao posljedica nezakonitog izbora na javnom konkursu iz 2021. godine, na tom radnom mjestu) i zaključen novi ugovor broj 01-5297 gdje se takođe u članu dva pomenutog ugovora definiše mandat i to na sledeći način, da mu mandatni period počinje u periodu od 1.juna 2023. godine do 9. avgusta 2025. godine, dalje nastavak već započetog mandata (a ne novi mandat) koji je prethodno prekinut", navedeno je u zapisniku.

Drugim imenovanjem nije započet novi mandat

Kako se napominje, na kraju je tu treće imenovanje od 2. septembra 2024. godine gdje je nakon toga zaključen ugovor o radu generalnog direktora dana 3. oktobra 2024. godine a zaveden pod poslovnim brojem 01-6800, piše RTCG.

"U kojem se u članu 1 istog ugovora definiše da mandat počinje teći od 31.avgusta 2024. godine do 31. avgusta 2028. godine, dakle novi mandat. Analogno ovoj situaciji dolazi se do zaključka da je Borisu Raoniću trećim imenovanjem dat novi mandat te da je drugim imenovanjem nije započet novi mandat u trajanju od 4 godine već je nastavak mandata iz 2021. godine", ocijenila je inspekcija rada.

Kako se dodaje, da osnovu imperative norme Zakona o nacionalnom javnom emiteru iz člana 35 u kojem se definiše da isto lice može biti imenovano najviše dva puta, predmetna situacija ukazuje da je Raonić drugi put imenovan po istom konkursu po presudi Višeg suda iz Podgorice. Postavlja se pitanje primjene/ocjene člana 35 Zakona o nacionalnom javnom emiteru na konkretnu situaciju u dijelu imenovanja jer je isto lice imenovano tri puta, ukazuje se, navode iz RTCG.

"U cilju pojašnjenja člana 35 Zakona o nacionalnom javnom emiteru a tiče se imenovanja postupajući inspektor konstatuje da imenovanje nije predviđeno kao uslov za zasnivanje radnog odnosa u dijelu posebnih i opštih. Zakonom o radu, ni sistematizacijom radnih mjesta RTCG-a, kao ni u samom konkursu u dijelu posebnih uslova ne navodi se da je imenovanje poseban uslov. U dijelu navoda kao poseban uslov navodi se da za generalnog direktora može biti lice koje je državljanin Crne Gore, sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja u oblasti od značaja za obavljanje djelatnosti Javnog medijskog servisa (novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i dr.), pored pravilnika koji propisuju ove uslove isti su definisani i u članu 35 Zakona o nacionalnom javnom emiteru", ukazuje se.

Inspekcija kaže da osnov za ocjenu da imenovanje nije poseban uslov jeste upravo i član 35 Zakona o nacionalnom javnom emiteru, kojim se u poslednjem stavu definiše da protiv odluke Savjeta o imenovanju generalnog direktora može da se pokrene postupak pred nadležnim sudom.

"Upravo ovim zakonodavac je predvidio da se imenovanje ne može uzeti kao poseban uslov i da zaštitom pred nadležnim sudom ograničava poimanje imenovanja kao posebnog uslova", zaključuje se.