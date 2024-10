Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 24. oktobra, bez struje će ostati djelovi više crnogorskih opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: ulica Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića, Ludviga Kube, ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Zgrada Galenike u Bulevaru Save Kovačevića kao i zgrade i naselje iza nje.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio Pričelja, Lazine oko Spomenika, Lazine.

– u terminu od 10 do 14 sati: Kuline, dio Podglavica i Šiškovići (kratkotrajno isključenje)

– u terminu od 10 do 14 sati: Krečana, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova i Burum.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Dodoši.

– u terminu od 09 do 19 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Kazanci, Bukovik, Podljut.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Donji Unač, Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 17 sati: Pelinkovići, Duške, Mala i Velja Gorana, Nikezići, Kovačevići, Metanovići.

– u terminu od 09 do 10 sati: Naselje oko Benzinske pumpe EKO, dio naselje Ilino oko restorana Pod Lozom, novo izgrađene stambene zgrade oko igraonice Čarobni Grad i marketa AROMA.

– u terminu od 10 do 11 sati: novo izgrađene stambene zgrade oko igraonice Čarobni Grad i marketa AROMA, Obuća UNO.

– u terminu od 11 do 12 sati: Dio stambenih zgrada Kongrap od Auto škole LeMan do i firme Trans Kargo.

– u terminu od 12 do 13 sati: Dio stambenih zgrada Kongrap od Auto škole LeMan prema cvjećari Orhideja, Pristanske Lamele do prodavnice autodjelova Milenijum.

– u terminu od 13 do 14 sati: zgrada Čukolino, Castello Babović.

– u terminu od 14 do 15 sati: Dio naselja Popovići, Biskupada, Garnizon, Naftine zgrade, Rena.

– u terminu od 15 do 16 sati: Garnizon, Rena.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Kodre, Kolomza, Pistula Repetiror Možura, Sv.Đorđe.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Bigova, Jugodrvo – Čikić, Livadice Ercegović, Radanovići do škole, kamenolom Lješevići, kamenolom Kobra, Donja Sutvara, dio oko stadiona, Vranovići, lovorikov potok, kamenorezački pogon Jokić – Kimont, potrošači na početku šetališta oko otvorenog ljetnjeg bazena.

– u terminu od 09 do 10 sati: Daošine, dio iznad magistrale.

– u terminu od 11 do 12 sati: Palata Tripković i potrošači u blizini.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači oko starog doma zdravlja, Aprtmanskog naselja i Hotela Plaže, do šetališta V Danica Ulice i Bokeške brigade, Stjepe Šarenca, Braće Grakalić.

– u terminu od 09:45 do 15 sati: komplet područje Bijele, Kamenari – prekidi u napajanju do 45 min u toku izvođenja radova.

– u terminu od 10 do 15 sati: Žanjice, Brguli, Tići, Klinci, Mrkovi, Eraci, Rovanac, Velji kam, Mirište, Rakite, Špiljice.

– u terminu od 10 do 16 sati: Mamula, Male Rose, Rose, Kabala, Obosnik Zabrđe, Petrovići – prekidi u napajanju do 90 min u toku izvođenja radova.

– u terminu od 15 do 17 sati: Žanjice, Brguli, Tići, Klinci, Mrkovi, Eraci, Rovanac, Velji kam, Mirište, Rakite, Špiljice.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Mašte.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Donje Dobrinje.

– u terminu od 09 do 11 sati: Bolnica, Medanovići, Cerovo, Rakonje, Malo polje, Nikoljac, Rasadnik, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Lješnica, Gornja Lipnica, Banje selo.

– u terminu od 09 do 13:30 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Biokovac, Sadici, Mahala, Krstače, Bijeli potok, Pavino polje, Kovren, Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Grab.

– u terminu od 09 do 16 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Gra, Dobrinje, Mahala, Zaton, Ribarevine, Donji Mojstir-Mokri Lug, Žiljak, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Gevčina, Lješnica, Skočigorina, Drndari, Pape, Pavino Polje, Bliškovo.

– u terminu od 10 do 12:30 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Žurena, Pašića polje, Laholo, Kostići, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Bioča, Trubina, Jagoče, Crniš, Lozna.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Pčinja, Oćiba, Lugovi, Vladoš, Žirci, Crkvine, Moračka Bistrica, Vranještica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 12 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 09 do 13 sati: Rudnica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Pržišta, Krstac-Šundek.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Vrbice.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Babino Polje.

– u terminu od 12:30 do 14 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, VojnaKasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

– u terminu od 14 do 15 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, VojnaKasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Meljak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grahovo.

– u terminu od 09 do 16 sati: kompletno područje opštine Rožaje.

– u terminu od 12 do 14 sati: Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina i Blace (Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Biševo).

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, saopšteno je iz CEDIS-a.