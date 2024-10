Zečević navodi da u preduzeću svakog mjeseca imaju oko 20-ak zaposlenih na bolovanju.

Izvor: Printscreen , youtube

Još jedno preduzeće Glavnog grada našlo se u problemu zbog velikog broja odsustva zaposlenih sa posla. U pitanju su Putevi zbog čega će, kako je saopštio za Dan Radoš Zečević, direktor, od Ministarstva zdravlja tražiti kontrolu bolovanja.

Zečević navodi da u preduzeću svakog mjeseca imaju oko 20-ak zaposlenih na bolovanju.

“Problematično je to što jedni te isti idu na bolovanja. Na bolovanju trenutno imamo desetak vozača autobusa, stražara, vozača kamiona. Recimo tu vrstu plaćenog odsustva koristi vozač finišera i sada jedna asfalterska linija čeka da se on vrati. Dvadesetak ljudi se konstatno pojavljuju da koriste plaćeno odsustvo. Uzmu 25 dana, pa 3-4 dana rade, pa opet idu na bolovanje. Epidemija bolovanja mora da se zaustavi ali sistemski”, saopštio je Zečević.

Putevi imaju oko 270 zaposlenih od čega su, kaže Zečević, njih 130 zaposleno kao vozači u radnoj jedinici Linijski prevoz.

“Vjerujem da će barem 30 vozača tražiti bolovanje kada dobiju rješenja. Oni misle da mogu da uzmu bolovanje kod mene, ono mu se plati, a onda ide kod privatnika da vozi. Bilo je takvih slučajeva ali smo uspostavili kontakt sa saobraćajnim inspektorima tako da se to neće tolerisati. Mora se uvesti opšta disciplina u državi. Osnovna plata vozačima autobusa je oko 850 eura, a sa prekovremenim satima ona izađe do 1.000 do 1.100 eura”, naveo je Zečević.

Direktor Puteva dodaje da se mora povećati disciplina u preduzeću.

“Ljekari olako daju bolovanja. Doktori su zaštićeni, a sa druge strane preduzećima prave štetu. Jedno od gradskih preduzeća je na dobar način to riješilo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja. Formirali su komisiju, angažuju ljekare honorarno da iskontrolišu bolovanja. Ja sam raspoložen da identično to uradimo jer nam bolovanja smetaju u procesu rada”, rekao je Zečević, piše Dan.