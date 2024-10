Tolić je saopštio da sada pripremaju konkretne poteze u skladu sa onim što partneri očekuju.

Izvor: MONDO

Svi relevantni evropski avio-prevoznici izrazili su želju da razgovaraju sa Aerodromima Crne Gore (ACG), saopštio je njihov izvršni direktor Roko Tolić i dodao da ih to stavlja u poziciju da pokušaju da postignu dogovore o povećanju prometa i pružanja usluga.

„Zbog toga sam izuzetno zadovoljan“, poručio je Tolić u intervjuu Pobjedi.

On je kazao da želi da građani Crne Gore ne odlaze na konkurentske aerodrome, poput Tirane ili Dubrovnika, već da tu ponudu dobiju u svojoj državi.

„Na taj način povećavamo konkurentnost. Uz nekoliko pametnih inicijativa, možemo postići mnogo. Tirana ima prednosti poput efikasnog aerodroma, iseljeničkog stanovništva i lakšeg pristupa kapitalu, što im olakšava donošenje odluka“, rekao je Tolić.

On je dodao da ono što su obećali, to i rade, te da su otvorili široku komunikaciju sa gotovo svim avio-prevoznicima.

„Ovo je trenutak kada se zaključuje jedna sezona, a pregovara se o narednoj“, kazao je Tolić.

On je podsjetio da su predstavnici Aerodroma nedavno učestvovali na konferenciji Routes World u Bahreinu, gdje su imali 19 direktnih sastanaka sa avio-kompanijama koje imaju realni tržišni potencijal naleta prema Crnoj Gori.

Tolić je saopštio da sada pripremaju konkretne poteze u skladu sa onim što partneri očekuju.

„Sigurno ćemo biti konkurentniji. Ono na šta ću apelovati, a o čemu ne mogu odlučivati, jeste segment podrške koji se očekuje ili od strane države kroz ministarstva ili kroz Privrednu komoru. U tome leži konkurentnost aerodroma u regionu“, rekao je Tolić.

On je kazao da je nažalost stvorena slika da su ACG nekonkurentni zbog cijena aerodromskih usluga, ali da to nije tačno.

„Naš cjenovnik je povoljniji od nekih uspješnih konkurenata. Oni su, međutim, uspjeli, jer su ostvarili sinergetski efekat sa drugim učesnicima privreda svojih zemalja. U tom smislu i Crna Gora može napraviti korak naprijed“, poručio je Tolić.

Kada je u pitanju Wizz Air, on je kazao da će taj avio-prevoznik tokom zime imati linije za Milano, Memingen, Dortmund i Budimpeštu.

„Wizz Air i drugi prevoznici imaju nekoliko desetina aviona koji su trenutno prizemljeni zbog problema sa motorima i servisima. Jednostavno, veliki broj aviona ostao je van flote, ne samo kod njih. Pokazali su poštovanje prema nama kao tržištu, i to je nešto što ćemo pozdraviti“, rekao je Tolić.

On je dodao da je Wizz Air najavio i da će povećavati broj letova kako im se avioni budu vraćali u flotu.

„Možemo pomenuti da u našem okruženju, na primjer u Beogradu i Zagrebu, Wizz Air ima baze, pa je, ipak, došlo do značajnog smanjenja naleta upravo zbog ove situacije. Jako mi je drago da prema nama nijesu smanjivali ništa tokom sezone, već su potvrdili prošlogodišnji broj letova i linija“, saopštio je Tolić.

On je naveo da su Aerodromi još u pregovorima sa Ryanairom, te da nije sigurno da li će njihova ponuda biti dovoljna da taj avio-prevoznik napravi iskorak.

„Njihova ranija odluka je donesena kao posljedica drugih faktora koji su protumačeni kao nekonkurentnost. Ne bih rekao da je razlog bezbjednosna taksa, jer je ona toliko minimalna (3,25 EUR) da je opet značajno niža nego kod konkurencije. Očigledno je da na nekim drugim destinacijama dobijaju širu podršku i odlučuju se da lete ka njima, što je sasvim legitimno“, objasnio je Tolić.

On je podsjetio da je Ryanair otkazao ovu zimu još ranije i da nije bilo načina da se to ispravi, jer sada nije pravi trenutak.

„Sada planiramo narednu ljetnju sezonu, a onda ćemo razgovarati i o 2026. Njihovu tržišnu snagu poštujem, ali naš komercijalni model nastoji obuhvatiti sve vidove avio-prevoznika na duži održivi rok partnerstva“, saopštio je Tolić.

On smatra da Crna Gora svojim kapacitetima, prirodnim ljepotama, turizmom, nacionalnim parkovima, gastronomijom i svim što nudi zaslužuje minimalno punu IATA ljetnju sezonu, a to je sedam mjeseci, od kraja marta do kraja oktobra.

„To je jedan od naših prvih ciljeva i drago mi je što nas na tom putu prate određeni prevoznici. Konkretno, EasyJet, koji će sa pet destinacija letjeti ka Tivtu tokom cijele ljetnje sezone naredne godine. Smatram da je to velika šansa i dobitak. Onog trenutka kada počnemo da adekvatno popunjavamo te avione, to će nam biti oslonac da od avio-prevoznika tražimo da lete tokom cijele godine“, rekao je Tolić.

On je dodao da je to korak broj jedan na putu prema stabilnom i smislenom organskom tržišnom rastu.

„Mi ćemo tu dobru volju naših avijacijskih partnera nagraditi tako što ćemo implementirati posebne podsticaje za takozvani ,,off-peak“. Već smo se dogovorili da ćemo to prepoznati i stimulisati letove van glavne sezone“, naveo je Tolić.

On je za naredno ljeto najavio nekoliko letova na liniji Madrid – Podgorica, koje će realizovaće španski nacionalni prevoznik, Iberia.

„Da budemo jasni, iskreni i prizemni u ovoj najavi, naglašavamo da je riječ o čarter letovima. Ukoliko gosti u početnoj seriji letova budu zadovoljni, otvorićemo vrata za pregovore o sezonskoj liniji“, objasnio je Tolić.

On je kazao da su razgovarali i sa predstavnicima španske niskobudžetne kompanije Vueling, kao i da se razmišlja o otvaranju linije za Barselonu.

„To je nešto što traže i naši stanovnici. Španci su, to vidimo iz okolnih destinacija, jako dobri gosti“, rekao je Tolić.

On je saopštio i da je britanska nacionalna avio-kompanija, British Airways tražila sastanak sa ACG.

„Velike avio-kompanije, odnosno mrežni prevoznici, poput British Airwaysa, Lufthanse, Austrian Airlinesa ili Turkish Airlinesa su važne za Crnu Goru, jer nas one vode u svaki kutak svijeta. British Airways istražuje potencijal Crne Gore za transatlantske konekcije sa jednim stopom bez dužeg zadržavanja. Trenutno, za nas je Beč, na krilima Austrian Airlinesa, najbliže čvorište za sve letove ka Zapadu, a Turkish Airlines preko Istanbula za Istok i naravno, posredno čitav svijet. Uz to, na ACG je prisutan i Pegasus Airlines koji povezuje Podgoricu sa istanbulskim aerodromom Sabiha Gokčen (SAW) koji se nalazi u azijskom dijelu grada, ali i sa Ankarom i Izmirom“, rekao je Tolić.

On je dodao da su vođeni pregovori i o otvaranju linije sa Hamburgom, ali je problem što je aerodrom u tom gradu najavio povećanje cijena svojih usluga, pa je izvjesno da jedan dio avio-prevoznika neće širiti operacije. S druge strane, i dalje su otvoreni pregovori o novim linijama ka Hanoveru i Amsterdamu.

Švajcarska avio-kompanija Edelweiss najavila je da će tokom naredne ljetnje sezone produžiti period letjenja na liniji Tivat - Cirih u odnosu na dosadašnji nalet. Tolić je podsjetio da tu liniju u Podgorici tokom cijele godine održava Air Montenegro.

Istovremeno, izraelska nacionalna avio-kompanija El Al je najavila da će linije iz Tel Aviva za Crnu Goru od ove zime postati cjelogodišnje.

„Takođe očekujemo da avio-kompanija SunExpress, koja je po 50 odsto u vlasništvu Lufthansa grupe i Turkish Airlinesa, otvori liniju iz Podgorice za Antaliju. Imamo podršku Ministarstva saobraćaja, a vjerujem da će biti prepoznat i širi kontekst. Smatram da bi ova destinacija bila jako interesantna turistima iz Turske, ali i građanima Crne Gore“, saopštio je Tolić.

Tokom novembra se, prema njegovim riječima, očekuje dolazak delegacije EasyJeta u Crnu Goru.

Kada su u pitanju koncesije na aerodrome, Tolić smatra da je Vlada pokazala zrelost i odgovornost u smislu međunarodno preuzetih obaveza.

„Proces nije počeo odlukom ove Vlade, ali je korektno što je kazala da će barem procesno dovesti tu temu do kraja. Ono što je dobro jeste da će u drugom krugu biti relevantni ponuđači, ali ja ne mogu da prejudiciram koliko će te ponude zadovoljiti očekivane benefite od ciljane dobrobiti čitavog postupka. Ono što sigurno znam jeste da ne treba zanemariti činjenicu da postoji dovoljno domaće pameti koja može izvesti taj zadatak mimo koncesije“, kazao je Tolić.

On smatra da je napravljen sasvim logičan potez i vrlo su objektivne ocjene koje politički vrh ističe u posljednje vrijeme da je koncesija mogućnost, ali ne i prijeka nužnost.

„Kao menadžeru mi je izuzetno važno da su zaposleni mirni jer rade dobar posao, da je firma stabilna, da imamo svoje planove i da ćemo se u njihovoj ročnosti znati postaviti po donošenju odluke o koncesiji u ovom ciklusu. Bilo bi iluzorno od nas sada očekivati velike izmjene master planova ili da planiramo budućnost u narednih deset, 15 ili 20 godina ukoliko će te odluke dopasti nekog drugog. Ipak, ne sjedimo skrštenih ruku već radimo na realizaciji kratkoročnih planova da bismo tokom predstojeće zimske sezone unaprijedili našu infrastrukturu za, to je već sada jasno, najavljeni povećani promet tokom narednog ljeta“, zaključio je Tolić.