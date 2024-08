Na rukovodeću poziciju Agencijom, Drakića je, prema riječima Tomovića, preporučilo iskustvo, što je u javnosti već problematizovano.

Izvor: Promo/ASK

"Prava je sreća da je jedan od tri kandidata prihvatio da bude na ovoj poziciji i da je u ovom nezahvalnom trenutku pokriva", pojasnio je Tomović.

Vuk Maraš iz Birna smatra da je Savjet donio najgoru odluku.

"Ne znam da lin je to rješenje iznuđeno, ali je jedno od najgorih rješenja. Drakić je bio na čelu odsjeka za nelegalno finansiranje političkih subjekata i koji nije uradio ništa da to spriječi", rekao je on.

Sa druge strane, Tomović tvrdi da je Drakić najstariji službenik sa antikorupcijskim stažom u antikorupcijskom sistemu Crne Gore.

Drakić je da posla suspendovan već trinaest mjeseci, i jedini zadatak koji je mogao da obavlja je zastupanje radnika kao predsjednik sindikata.

Do danas pokrenuti disciplinski postupci, rekao je Drakić za TVCG u telefonskom razgovoru, nijesu dobili epilog, ali su otkrili ljude u ASK-u koji su se pobunili protiv korupcije tadašnje direktorice.

Drakić je o borbi radnika govorio nakon hapšenje Perović u emisiji "Akcenti" na TVCG.

"To su ljudi profesionalci koji su nezavisni bez uticaja bez skrivenih namjera. Trpjeli su pritiske, mobing i disciplinske odluke i i suspenzije. Sve su trpjeli jer su rekli "ne", rekao je tada Drakić.

Konkurs za direktora Agencije biće raspisan kad se stanje u ASK-u stabilizuje objašnjavaju iz Savjeta Agencije, koji je na današnjoj sjednici odobrio Perović korišćenje funkcionereke naknadetokom narednih 12 mjeseci.

Tomović je na pres konferenciji istakao da je dobio informaciju da je Viši sud pravosnažno presudio nakon pet godina, da je Skupština Crne Gore prethodni Savjet ASK izabrala nezakonito.