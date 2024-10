Na regionalnom putu R-10 Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina na snazi je totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila zbog odronjavanja stijene.

U Crnoj Gori danas se saobraćaj obavlja po mokrim kolovozima i uz mjestimično smanjenu vidljivost. Upozoravamo i na povećanu opasnost od odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Neophodno je vožnju prilagoditi vremenskim i saobraćajnim uslovima, javljeno je iz Auto moto saveza Crne Gore AMSCG.

Danas u sjutra doći će do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 12.00 i 13.00 do 16.00 sati na regionalnom putu R-17 dionica Čevo-Riđani zbog izvodjenja radova na izravnavanju i izradi završnog habajućeg sloja asfalta.

Na magistralnom putu M-2 dionica Poda-Berane i Ribarevine-Poda odobrava se potpuna obustava saobraćaja do 31. oktobra u terminu od 09.00 do 12.00 sati i od 14.00 do 17.00 sati zbog izvođenja radova u sklopu rekonstrukcije puta. Mimo ovih termina saobraća se nazmjenično jednom trakom.

Do 31. oktobra zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-2, dionica Lepenac-Ribarevine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. Moguća je povremena obustavu saobraćaja ne duža od 30 minuta

Do 21. decembra na regionalnom putu R-19 Mateševo-Andrijevica, na lokaciji prevoj Trešnjevik, zbog izvođenja asfalterskih radova u vremenskom intervalu od 08.00 do 11.00 časova i od 13.00 do 16.00 časova odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila.

Do 11. novembra promjeniće se režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u intervalu od 09.00 do 17.00, zbog izvođenja radova na postavljanju optičkog kabla u tunelu Klisura, na putnom pravcu Lubnice-Jezerine.

Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnog putu M-3 dionica Šćepan Polje –Nikšić.

Privremeno se odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji reguinalnog puta R-29 Bar-Kamenički most –Krute.

Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, zbog izvođenja radova u okviru rekonstrukcije magistralnog puta Nikšić-Vilusi I faza, dionica Nikšić-Kuside, rekonstrukcija mosta Autobaza.

Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobracaja na mjestima izvođenja radova, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 dionica Bijelo Polje-Barski Most, granični prelaz Dobrakovo.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, zbog presvlačenja asfaltnog kolovoza, u intervalu od 07.00 do 19.00 sati na magistralnom putu M-8 Lipci-Grahovo-Vilusi.

Promijenjen je režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta .

Na autoputu se saobraćaj obavlja bez izmjena u režimu saobraćaja.

Intenzitet saobraćaja je umjeren.

Auto moto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanja manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa ili radionice za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je gradjanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807, 020234999 063239987.