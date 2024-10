Ni nakon skoro dvije godine od kada je je Uprava za kapitalne projekte raspisala tender, bjelopoljska i nikšićka bolnica još nisu dobile aparate za magnetnu rezonancu, ukupne vrijednosti oko 1,56 miliona eura.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Postupak nabavke trenutno je zaustavljen, nakon što je više puta uložena i usvojena žalba ponuđača. Sredinom avgusta ove godine, tender je poništen na predlog Komisije za sprovođenje postupka javnih nabavki jer nije podnijeta nijedna ispravna ponuda i ponuđači su isključeni iz postupka javne nabavke, pišu Vijesti.

“Ono što mi posjedujemo kao informaciju u vezi sa nabavkom magnetne rezonance za potrebe Opšte bolnice Bijelo Polje, jeste da je u toku postupak nabavke posredstvom Uprave za kapitalne projekte, kao i da je uložena žalba na izbor najboljeg ponuđača, te se čeka rješenje po žalbi Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki”, odgovorio je “Vijestima” direktor te ustanove Kenan Erović.

On je podsjetio da su u bjelopoljskoj Opštoj bolnici više puta naglašavali značaj nabavke magnetne rezonance, kada je u pitanju unapređenje dijagnostičkih procedura u toj ustanovi i koliko bi nabavka aparata unaprijedila zdravstvenu uslugu i zaštitu ne samo za građane Bijelog Polja i Mojkovca, već i čitavog sjevera države.

“Naša ustanova posjeduje neophodan kadar i prostor koji zahtijevaju savremeni standardi za smještaj aparata i nadamo se da će u što skorijem roku biti realizovana procedura nabavke, što je u interesu svih građana i zdravstvenog sistema”, kazao je Erović.

On je odgovorio i da je u službi za radiološku dijagnostiku zaposleno šest ljekara, od kojih je troje na specijalizaciji. Pojasnio je da su posredstvom Ministarstva zdravlja dodijelili užu specijalizaciju iz neuroradiologije, a planiraju da dodijele još dvije specijalizacije iz oblasti radiologije.

“Kada su u pitanju liste čekanja za dijagnostičke procedure, one su svedene na minimum. Tako se za ultrazvuk, dopler krvnih sudova i radiografiju čeka do sedam dana, dok se na skener čeka do mjesec. Za hitne pacijente, onkološke pacijente, djecu i trudnice ne postoje liste čekanja, već se pregledi odrađuju istog dana”, rekao je Erović.

U javnom zdravstvenom sistemu aparatima za magnetnu rezonancu trenutno raspolažu Klinički centar Crne Gore (KCCG) i Kliničko-bolnički centar (KBC) Berane. Građani Bijelog Polja na preglede se upućuju u susjedno Berane, a Nikšića u Podgoricu.

Građani koji čekaju duže od 45 dana u javnim zdravstvenim ustanovama mogu da se o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje pregledaju u nekoliko privatnih klinika u Podgorici, Nikšiću i Kotoru, prenose Vijesti.

Novi ugovori za MR preglede sa privatnim klinikama stupili su na snagu 1. januara 2024. i važiće dvije godine. Građani koji čekaju duže od 45 dana u javnim zdravstvenim ustanovama mogu da se o trošku Fonda pregledaju u nekoliko privatnih klinika u Podgorici, Nikšiću i Kotoru. Fond ima potpisane ugovore sa privatnim zdravstvenim ustanovama Konzilijum, Hipokrat i Moj Lab.

Ugovori sa privatnim klinikama u kojima se rade MR pregledi u situacijama kada u javnom zdravstvenom sistemu nema termina, na snazi su posljednjih sedam godina.

Pacijenti su se najprije upućivali u privatne ustanove sa uputom izabranog doktora, uz prethodno pribavljeno odobrenje konzilijuma, u slučajevima kada se u javnom zdravstvu na taj pregled čekalo duže od 30 dana, shodno Pravilniku Fonda.

Tokom 2021. godine, odlukom i uputstvima prethodnog rukovodstva taj rok produžen je za 15 dana, što znači da se pacijenti koji čekaju na pregled magnetnom rezonancom u javnim ustanovama upućuju kod privatnika ako je prvi slobodan termin u narednih 45 dana.