Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Opština Nikšić je u decembru 2022. godine, prema riječima Vladana Vujkovića iz Demokratske partije socijalista, kupila u neispravnom stanju drobilicu staru više od 40 godina za 120 hiljada eura, a bager za 50 hiljada, pišu Vijesti.

“Drobilica koju je Opština Nikšić kupila u decembru 2022. godine i platila je 120 hiljada eura našeg novca nikad nije proradila. Sada se traži da se procijeni njena vrijednost kako bi je prodali i kupili drugu. Tvrdili su ranije kako će je prodavac popraviti i lagali su. A druga drobilica je potpuno nepotrebna, ako se komunalni otpad odvozi za Podgoricu. Stvarna cijena za transport komunalnog otpada do Podgorice je ‘džabe’ - 200 hiljada za tri mjeseca do kraja godine”, kazao je Vujković.

Prema njegovim riječima, popravka bagera je Opštinu koštala “desetine hiljada eura”.

Iz lokalne uprave su potvrdili da su u decembru prije dvije godine kupili drobilicu i bager, kao i da je firma “Radović Cop” DOO Podgorica, od koje su kupili te mašine “izjavom garantovala da su ponuđena vozila bez tehničkih i vizuelnih nedostataka i da su u ispravnom stanju”.

“Nakon izvjesnog vremena pristupilo se popravci bagera: reparacija kabine, remont hidraulične pumpe i sl. Nakon navedenih popravki, bager dnevno ostvaruje prosječno i do deset radnih sati na poslovima razastiranja tampona na makadamskim putevima u mjesnim zajednicama opštine (cijena angažovanja ovakve mašine od trećih lica kreće se i do 100 eura po satu), gašenja požara na deponiji Mislov Do i sličnim poslovima. U vezi sa popravkom drobilice, oformljena je Komisija za procjenu isplativosti popravke koja će dati svoje mišljenje o tome. Ukoliko se dobije pozitivno mišljenje, pristupiće se popravci i ove radne mašine, bez namjere njene prodaje”, naveli su iz Opštine Nikšić, pišu Vijesti.

Nijesu odgovorili koliko je koštala popravka bagera.

“Cijena nove drobilice iznosi oko 570.000 eura, a polovne se kreću od 200.000 do 300.000 eura, dok cijena novog bagera iznosi oko 230.000 eura (veoma lako je provjeriti na bilo kojem prodajnom mjestu ovakve vrste roba). Opština Nikšić je u decembru 2022. sprovela postupak javne nabavke za kupovinu polovnih radnih mašina: drobilice i bagera u ukupnom iznosu od 158.510 eura (drobilica 124.630 eura, a bager 33.880 eura)”, piše u odgovoru “Vijestima” iz lokalne uprave.

Zahvalili su Vujkoviću što je zainteresovan za pitanje drobilice i bagera i istakli da za razliku od prošlih vremena, kada su u lokalnoj samoupravi bile neke druge strukture, “gdje je opcija transparentnosti bila teško dostupna, sada je lako dobiti odgovor”.