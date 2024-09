Nemili događaj odigrao se u subotu u holu ispred hitno-prijemne ambulante.

Posjeta ljekaru internog odjeljenja nikšićke bolnice završila se podnošenjem krivične prijave i međusobnim optužbama rodbine pacijentkinje i doktorke Radmile Sparavalo.

Obje strane pozivaju se na video-nadzor - rodbina optužuje doktorku da se neetički i neprimjereno ponašala, a Sparavalo odgovora da su željeli da “izigravaju ljekara”.

Gordana Knežević, koja je bila u pratnji šezdesetčetvorogodišnje majke Zorice Jeretin, ispričala je da su doveli pacijentkinju koja je prije dva dana otpuštena sa internog odjeljenja nikšićke bolnice.

“Pozlilo joj je, ali je doktorica Sparavalo odbila da je primi. Rekla je da se vrati u hitnu po uput. Uopšte nije bio problem taj uput, na koji se doktorica pozivala, ali majka nije mogla da stoji na nogama. Dva puta je majka u holu pala, a doktorica je rekla da joj nije ništa. Šokirana sam”, kazala je ona “Vijestima”.

Nakon drugog pada, doktorica je, prema tvrdnjama Knežević, njenu majku “na silu uvela u ambulantu”.

“Majka, koja je hronični srčani bolesnik, u tom trenutku nije više željela da se pregleda kod nje, ali izgleda da se doktorica prepala, pa je na silu uvela u ambulantu i nije mi dala da uđem s njom. Možda smo malo burnije reagovali, ali to je normalna reakcija imajući u vidu doktoričino ponašanje i stanje majke. Doktorica je prijetila da će da me prijavi policiji jer joj navodno ometam rad, što nije tačno. Ima još ljudi koji su mi rekli kako smo mi najgore prošli, ali da se ni oni nijesu sjajno proveli, da ih je mršnula”, vidno uzbuđeno ispričala je Knežević koja je pozvala policiju i podnijela prijavu protiv doktorice zbog ponašanja i nesavjesnog liječenja.

Kako je istakla, kamere postavljene u holu sigurno su zabilježile šta se sve dešavalo.

Njene riječi potvrdila je rodbina ostalih pacijenata koja se tu nalazila. Jedan pacijent je kazao da je do sada slušao šta se u bolnici dešava, a da je sada imao priliku da se sam uvjeri, i da ne može da vjeruje kakvim je scenama prisustvovao...

Nakon dolaska policije, strasti su se smirile, a Sparavalo, specijalista interne medicine, nastavila je sa radom čekajući kolegu da dođe da je zamijeni, kako bi, u svojstvu građanina, dala izjavu.

Sparavalo: Radila sam profesionalno i etički

Sparavalo tvrdi da je posao odradila profesionalno, etički i savjesno, da nijedan pacijent koji je toga dana pregledan nema pritužbe na njen rad i da je samo željela da se rodbina skloni i puste je da posao obavlja kako treba.

Ističe da je Jeretin došla bez uputa, da je bila potpuno svjesna, a da joj je ona rekla da mora da pričeka jer postoje pacijenti koji su hitniji slučajevi od nje, i da, ukoliko ne može da čeka, ode u hitnu službu.

“Kada sam čula vrisak, izašla sam istog trenutka. Držali su je tehničar i neka gospođa i vidjela sam da se opire o pod nogama. Vidjela sam gospođu koja je bila u konverzivnoj reakciji - to je kada ste u otporu prema nečemu i onda pokušavate da nešto napravite. Uporno je htjela da bude bez svijesti. Molila sam obezbjeđenje da pomogne da je sjednemo u kolica, međutim ona je to odbijala, rekla da neće da je pregledam, da sam je poslala u hitnu, kao da se inatila sa mnom. Molila sam je da sjedne i rekla joj da je dobro, da nije ništa akutno. To je prosto utjeha za pacijenta, da ga ohrabrim, ali ona je polemisala sa mnom i još jednom pokušala da sklizne nogama”, kazala je “Vijestima” dr Sparavalo, ističući da se na kamerama može vidjeti šta se sve izdešavalo.

Ona tvrdi da je gospođa koja je pridržavala pacijentkinju galamila, psovala joj majku, govorila pogrdne riječi, htjela fizički da nasrne na nju, prijetila joj policijom.

“Molila sam obezbjeđenje da pratnju gospođe Jeretin odstrani od mene da bih mogla da ukažem pomoć ne samo njoj nego i ostalim pacijentima. Željela sam da svi članovi porodica izađu iz ambulante kako bih mogla da neometano saslušam pacijente, saznam njihov problem i zbog čega su mi se obratili. Međutim, pojedini članovi porodica su grubo reagovali, nijesu mi dozvolili da radim, a ja sam se trudila da ne obraćam pažnju na njih, jer su mi pacijenti bili prioritet”, ističe doktorica.

Tako je bilo, ističe, i u slučaju pacijenata Milović i Tijanić.

I članovi te dvije porodice, međutim, optužuju doktorku za neprimjereno ponašanje.

Sparavalo pak ističe da se nije nekulturno ophodila prema članovima porodice, već “etički i profesionalno radila”:

“Bila brza i efikasna kako bi pacijenti dobili adekvatnu ljekarsku zaštitu. Pitajte pacijente da li su oni imali ikakav problem sa mnom i jesu li svi blagovremeno dobili terapiju”.

Ona navodi da radi i u ambulanti, i na internom i ostalim odjeljenjima, i da stiže da blagovremeno primi sve pacijente, pregleda ih i da im “prvu adekvatnu pomoć”.

“A zatim, nakon odrađenih laboratorijskih nalaza kako bih imala detaljniju i dodatnu sliku o pacijentima, dam i konačnu terapiju”, kazala je Sparavalo, dodajući da je tako bilo i u subotu i ističući da uslovi u hitno-prijemnoj ambulanti nijesu zadovoljavajući ni za pacijente ni za ljekare.

“Smatram da su problem kod stanovnika našeg grada porodice koje ljekarima maltene stoje iznad glave, pokušavaju da oni uspostavljaju dijagnozu i daju terapije. Ko god dođe želi da ga istog trenutka pregledam, a mi smo tu, prije svega, za najhitnije slučajeve. Mnogo nam je teže da radimo posao sa pacijentima koji nijesu prva linija hitnosti, nego su linija hitnosti po ličnoj ili procijeni rodbine”.

Direktorica Opšte bolnice dr Dušanka Milatović Perović kazala je da će kad bude upoznata sa svim detaljima koji su se dogodili u subotu moći da se odredi prema slučaju.

Još dvije žene tvrde da se neprimjereno ponašala

Dragica Milović i Slobodanka Tijanić takođe su imale primjedbe na ponašanje doktorke Sparavalo.

Milović kaže da se više bavi ljudima koje su doveli pacijente, nego samim pacijentima.

“Ovo je zaista nečuveno. Imala je jako teatralan, neprimjeren i nevaspitan nastup. Dovele smo oca koji ima 90 godina i koji je onkološki pacijent, koji je po svim parametrima trebalo da primi krv, kako je uostalom i ljekar u Domu zdravlja napisao. Otac slabo čuje i željela sam da joj objasnim njegovu situaciju, ali nije dozvolila. Nije čak ni kompletnu dokumentaciju pogledala, nego je zaključila kako nije za transfuziju. Naknadno, kada je pogledala izvještaje, promijenila je mišljenje. Zaista je bila jako neprijatna, neprimjereno se ponašala, čak mi se unosila u lice i drskim glasom mi rekla: ‘Sad sjedi tu i čekaj’. Ali, najgore je prošla pacijentkinja koja je dva puta pala, a doktorica kazala da joj nije ništa”.

Tijanić, koja je dovela kćerku, priča da je nezadovoljna ponašanjem doktorice i njenim ophođenjem prema rodbini pacijenata koji su bili zabrinuti za zdravstveno stanje najbližih.

“Doživjela sam pravo poniženje od strane doktorice i sada nijesam sigurna da li moja kćerka prima pravu terapiju. Za razliku od doktorice Sparavalo, ostali ljekari na ovom odjeljenju, kao i kompletno medicinsko osoblje, su zaista odlični i imam samo riječi hvale za njih. Doktoričino neprimjereno ponašanje se povećavalo sa svakim novim pacijentom, a kulminiralo je kada su doveli ženu koja je ovdje pala dva puta. To je bio cirkus. To ni u filmu nijesmo vidjeli...”.