Na Stomatološkoj poliklinici više nema listi čekanja, saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Andrea Placquadio

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da u saradnji sa Ministarstvom zdravlja sprovode u djelo sveobuhvatni plan za trajno zdravstveno-stomatološko zbrinjavanje djece sa invaliditetom.

"Najbolji dokaz za to je što na Stomatološkoj poliklinici više nema listi čekanja. One su eliminisane intenzivnim radom od aprila do avgusta. U slučaju da neko od pacijenata nije dobio traženu uslugu, uvijek može da se obrati direktno kolegama na poliklinici ili našem Zaštitniku prava pacijenata", ističe se u saopštenju.

Iz KCCG su naveli da je u Institutu za bolesti djece, značajno povećan broj termina za stomatološke intervencije u operacionim salama, što kako su poručili znači da u jednoj seansi operišu više pacijenata nego donedavno.

"Termine usaglašavamo u komunikaciji sa roditeljima/starateljima djece sa invaliditetom, o čemu vodimo podrobnu i detaljnu evidenciju. Zatim, imajući u vidu da nijedna zdravstvena ustanova u državi za sada nema mogućnost pružanja ovih usluga pod svojim krovom, podsjećamo da su ljekari lekari Stomatološke poliklinike KCCG od ranije pripravni i spremni da ordiniraju u kliničko-bolničkim centrima u Beranama i Kotoru, kao i u opštoj bolnici Nikšić. Prema informacijama iz Ministarstva zdravlja koje je posvećeno regulaciji ovog pitanja pravne prirode, ono bi trebalo da bude riješeno u dogledno vrijeme. Time stičemo uslove, ne samo da pružamo istovjetnu zdravstvenu zaštitu na sjeveru i na jugu kao u KCCG, već je to ujedno i prilika da edukujemo nadležne stomatologe za rad sa osobama sa invaliditetom", rekli su iz KCCG.

Oni su kazali i da je treći i najvažniji korak planirano otvaranje Dnevne bolnice u okviru Stomatološke poliklinike KCCG.

"Time ćemo steći uslove da izvodimo operacije na poliklinici nezavisno od ostalih sala KCCG. KCCG je posvećen sveobuhvatnom rješenju medicinskog tretmana osoba sa invaliditetom s fokusom na ranjive grupe", zaključuje se u saopštenuju KCCG.