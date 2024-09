"Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pokrenula je brojne postupke iz svoje nadležnosti u vezi sa sumnjama u kršenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i zloupotrebu javnih resursa tokom kampanje za lokalne izbore.

Glavni grad Podgorica prekršio je Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, donošenjem odluke o besplatnom prevozu u mjesecu lokalnih izbora, koji će se održati 29. septembra, utvrdila je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK).

Kako je saopštio ASK, Glavni grad je u izjašnjenju naveo da odluka nije donijeta u svrhu sprovođenja izborne kampanje niti da je političke prirode, te da njome nisu omogućeni benefiti ili vršena bilo kakva diskriminacija prema bilo kojoj kategoriji stanovništva, a da je povod za donošenje odluke bilo obilježavanje Evropske nedjelje mobilnosti, te da je slična praksa bila prisutna i prethodnih godina, pišu Vijesti.

ASK je ukazao na to da je odluka donijeta u obimu drugačijem nego prethodnih godina, budući da je besplatan prevoz omogućen na mjesec dana, dok se Evropska nedjelja mobilnosti obilježava sedam dana.

"Posebnu pažnju ASK-a, kao i javnosti, privukao je predmet koji se odnosi na Odluku o besplatnom prevozu u prigradskom i gradskom linijskom saobraćaju na teritoriji Glavnog grada, na linijama koje obavlja preduzeće 'Putevi' d.o.o.

"Nakon analize prikupljenih dokaza, spisa predmeta i Izjašnjenja na rezultate ispitnog postupka koje je dostavio Glavni grad, Agencija je utvrdila da je donošenjem ove Odluke prekršen član 42, stav 2 Zakona, pišu Vijesti.

"Naime, Agencija je uzela u obzir navode iznijete u Izjašnjenju Glavnog grada, u kojem je istaknuto da navedena Odluka nije donesena u svrhu sprovođenja izborne kampanje niti je političke prirode, te da njome nisu omogućeni benefiti ili vršena bilo kakva diskriminacija prema bilo kojoj kategoriji stanovništva, već se jednako odnosi na svakog ko koristi autobuse na linijama kojima upravlja gradsko preduzeće 'Putevi doo'. U Izjašnjenju je dalje navedeno da je povod za donošenje Odluke bilo obilježavanje Evropske nedjelje mobilnosti, kao vodeće kampanje Evropske komisije za podizanje svijesti o održivoj urbanoj mobilnosti, u kojoj učestvuje više hiljada gradova i opština širom Evrope, te da je slična praksa bila prisutna i prethodnih godina.

"Cijeneći sve ove navode, Agencija ukazuje na to da je navedena Odluka donijeta u obimu drugačijem nego prethodnih godina, budući da je njome određeno da pravo na besplatan prevoz korisnici prevoza ostvaruju u periodu od 01.09.2024. do 30.09.2024, dakle mjesec dana, dok se Evropska nedjelja mobilnosti obilježava od 16.09. do 22.09.2024. godine, dakle sedam dana, čime je uvedena nova subvencija u plaćanju komunalnih usluga, javnog prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima koje pruža privredno društvo čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

"Agencija će nastaviti da sa punom posvećenošću prati poštovanje svih zakonskih obaveza tokom izborne kampanje i da osigurava transparentnu upotrebu javnih resursa, sa ciljem sprečavanja njihove zloupotrebe", navodi se u saopštenju ASK-a.