Drakić kaže i da će ASK konstatovati zloupotrebe, ali da neće moći da sankcioniše evidentnu funkcionersku kampanju, jer su na snazi propisi iz 2014. godine, koji za to ne propisuju kazne.

Izvor: Promo/ASK

Vršilac dužnosti direktora Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Dušan Drakić smatra da je gradonačelnica Podgorice Olivera Injac zloupotrebila javne resurse odlukom o besplatnom gradskom prevozu tokom mjeseca izbora, ali će ASK konačnu odluku o tome donijeti nakon izjašnjenja Glavnog grada u utorak, kako pišu Vijesti.

Gostujući u emisiji "Nedjelja u retrovizoru" na TV Vijesti, Milica Kovačević iz CDT-a i Dejan Milovac iz MANS-a ponovili su da intenzivnu funkcionersku kampanju uoči podgoričkih izbora 29. septembra vode predsjednici države i Vlade i brojni ministri, navodeći kao eklatantne primjere najavu projekta "Velje brdo", tendere za ulicu Vojislavljevića i obilaznicu oko Podgorice, a takođe smatraju da je odluka gradonačelnica Injac zloupotreba resursa zarad boljeg rezultata Pokreta Evropa sad.

"Ideja jeste normalna sasvim i ona koja je i zakonita negdje i što treba da bude, jeste da stvari koje se dešavaju u istim intervalima svake godine treba da se dešavaju i u onim intervalima kad su neki izbori, da ne treba da život da stane u tim stvarima, kao što je Nedjelja mobilnosti... Problem ovdje je da je to mjesec dana, ono što jeste stvar da je to do dan poslije izbora, poslije dana glasanja i da to ja negdje gledam da to jeste negdje zloupotreba nekih javnih resursa u izbornom procesu", kazao je Drakić.

Na pitanje da li je to "negdje zloupotreba" ili zloupotreba, odgovara:

"To će jasno biti u utorak obrazloženo, u odluci koju će donijeti Agencija, da ne prejudiciram ništa".

Drakić je pojasnio da je predviđena sankcija 200 eura za odgovorno lice.

"Mislim da je prilično jasno da je zloupotreba. Govoriti da je to bilo i prošle godine, ali ako imate partiju koja aktivno koristi tu informaciju u svojoj kampanji, onda govorimo o zloupotrebi", rekao je Milovac, kako prenose Vijesti.

"Mi smo za to saznali sa Tviter naloga Pokreta Evropa sad, to je prva informacija koja je došla. A ovo 'radi se svake godine', ali zato postoji zakon namjerno da to ograniči u izbornim kampanjama, i ovo proširenje na mjesec dana i reklamiranje toga, i na kraju krajeva, Glavni grad nije htio da odustane od toga kad je dobio neku vrstu upozorenja od ASK-a, nego je nastavio sa tim zato što se to isplati u izborima. Zbog toga je najvažnije da ova odluka ASK-a bude donijeta prije izbora, pa ili da sankcioniše to ponašanje ili da ih još malo podrži", rekla je Kovačević.