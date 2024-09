Liješta, Medun, Sjenica, dio naselja Kakaricka gora i ulica vladike Danila

Podgorički vodovod i kanalizacija obavijestio je potrošače da će zbog najavljenih radova na elektrodistributivnoj mreži, vodosnabdijevanje sjutra biti potencijalno obustavljeno u više naselja.

“Mještani Liješta, Meduna i Sjenice, potencijalno će biti bez vode u terninu od 08.00 do 15.00 časova, u dijelu naselja Kakaricka gora u terninu od 09.00 do 17.00 časova kao i u Ulici vladike Danila u terninu od 08.30 do 13.00 časova”, kazali su iz ovog preduzeća.