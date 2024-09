Tokom proteklog vikenda onkološka pacijentkinja iz Podgorice, šezdeset dvogodišnja Dika Rizvanović, iako je imala napisan nalog za dobijanje terapije kući, nije je dobila jer je patronaža na nju zaboravila.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rizvanović je kazala Pobjedi da želi pod punim imenom i prezimenom da govori kako se slične stvari ne bi dešavale drugim pacijentima.

Iz kabineta direktora Doma zdravlja povodom ovog slučaja kazali su da je ukoliko ljekar napiše nalog za apliciranje terapije u kućnim uslovima, patronažni tehničar dužan da to učini.

Ona je ispričala da je u 18 sati i 20 minuta dobila poziv iz patronažne službe Doma zdravlja Blok V, kada joj je tehničar koji je trebalo da dođe kod nje kazao da su igrom slučaja ,,zaboravili na nju“ i da je njihova smjena završena. Radno vrijeme patronaže u danima vikenda je od sedam do 19 časova.

"Ovim putem moram naglasiti da su znali da je u pitanju onkološki pacijent i da ovo nije prvi put da oni ne dođu na adresu, već da se ja, koja sam nepokretna, snalazim kako da dođem do Doma zdravlja kako bih primila terapiju i makar malo umirila sve bolove i gušenja sa kojima se svakodnevno borim", kazala je Rizvanović.

Ističe da je ogorčena funkcionisanjem zdravstvenog sistema, ali i tretmanom onkoloških pacijenata.

"Ovdje prije svega mislim na nedostatak empatije osoba koje su u zdravstvu i koje bi, prije svega, trebalo da imaju izraženu humanu crtu i da na sve načine nastoje da olakšaju nemoćnim i teško bolesnim osobama. U subotu veče kada je bilo predviđeno da primim terapiju, nakon poziva patronažne službe, s obzirom na to da živim sama, morala sam da pozovem komšije da mi pomognu - da me bukvalno nose do kola, pa do Doma zdravlja, kako bih primila terapiju protiv gušenja", ispričala je Rizvanović.

Dodaje da se tokom osmomjesečne borbe sa karcionom pluća više puta događalo da je patronažna služba Doma zdravlja Blok V ostavila prepuštenu samu sebi, da iako nepokretna nađe način da ode do bolnice i primi terapiju.

"Ovoga puta podnijeta je prijava glavnoj patronažnoj sestri. I nadam se da ćemo ovim apelom uticati da se skrene pažnja odgovornim licima u ovoj službi, ali i na nivou zdravstva, da savjesno i odgovorno obavljaju posao za koji su plaćeni. Kao i da pacijente sa najtežim oboljenjima ne shvataju olako, već da se naš ionako veoma težak put u borbi za goli život ne otežava ostavljajući nas da se bukvalno borimo za dah jer je neko odlučio da toga dana ranije napusti radno mjesto", poručila je Dika Rizvanović.

Rizvanović ističe da je sigurna da ona nije jedini slučaj ,,zaboravljene terapije“ te da to nijesu stvari za igru, jer su ljudski životi u pitanju.

"Niko od nas nije dužan da ćuti i trpi nepravdu. Borićemo se da se ovakvi slučajevi više ne ponavljaju", zaključila je sagovornica Pobjede.

Iz Doma zdravlja Pobjedi juče nije odgovoreno na pitanja o ovom slučaju. Tražili su ime i prezime pacijentkinje, te datum kada je napisan nalog za terapiju, kako bi mogli precizno da provjere podatke o patronažnom nalogu kroz sistem.

Kazali su da patronaža u danima vikenda ima u prosjeku oko 300 naloga vikendom.

Do zaključenja našeg broja, iako smo dostavili tražene informacije, nijesmo dobili obrazloženje o slučaju onkološke pacijentkinje Rizvanović.