Više od 300 djevojčica i dječaka iz Nikšića, članovi plivačkih i vaterpolo klubova koji treniraju na nikšićkom bazenu u Sportskom centru, sa raznih takmičenja donijelo je blizu 3.000 medalja i postali su dio mladih reprezentacija Crne Gore.

Izvor: Mondo/Ana Božović

Nažalost, od 3. aprila ove godine pumpe koje snabdijevaju bazen toplom vodom ne rade, a samim tim i bazen, a djeca su, trudeći se da ostanu u formi, odlazila na bazene u Podgoricu i u Trebinje. Pojedini su i odustali od vodenih sportova i okrenuli se “kopnenim”, a roditelji sportista i rekreativci Nikšića smatraju da je budućnost generacija talentovane djece ugrožena, ako ne i uništena.

Iz Sportskog centra otvaranje bazena najavljuju krajem oktobra, ali će početkom naredne godine uslijediti još jedna rekonstrukcija i bazen ponovo neće raditi mjesec i po-dva.

Hitan postupak

Sanja Lješković, rukovoditeljka sektora za marketing i javne nabavke, “Vijestima” je kazala da je u toku nabavka i ugradnja kompresora i elektronike za “mikročiler sa montažom i prepravkom elektroormara za toplotnu pumpu grijanja bazena”.

“Radi se o pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, jer se radi o hitnom postupku. Postupak je bio raspisan čim nam je Opština obezbijedila sredstva od 35 hiljada eura za nabavku. Mogli smo u tom momentu da uđemo u proceduru. Prvi pregovarački postupak je poništen jer nije bila kompletna dokumentacija. Nakon toga smo ponovo raspisali pregovarački postupak, da bi 2. septembra bilo otvaranja ponuda. Bile su dvije ponude, i ponuda ‘Frigo sistem’-a bila bolja od ‘Frigo lina’ i u toku je procedura pregovora. Sjutra bi trebalo da bude konačna ponuda gdje bi mi znali tačnu cijenu i rok isporuke, a zatim slijedi potpisivanje ugovora. Po onome što smo sada dobili, rok isporuke je do devet nedjelja i računamo, ako sve bude u redu, da bi bazen krajem oktobra bio pušten u rad”, kazala je ona.

Klubovi raspušteni

Roditelji sportista i rekreativci Nikšića ističu da je bazen u zadnje dvije godine radio ukupno dva mjeseca, a u poslednjih pet godina “možda bi se sastavila godina rada”.

“Slobodno se možemo pohvaliti naglim povećanjem broja djece, sportista i rekreativaca koji su počeli, ili će početi trenirati disciplinu ispijanja česmovače, jer to je jedini način da se takmiče u vodenim sportovima u Nikšiću, jer bazen mogu samo da sanjaju. No, eto na sreću mogu i na lokalnim nikšićkim jezerima da počnu da se bave pecanjem”, ironični su jer, kako kažu, ironija je, pored bijesa i ogorčenja, jedino što im je preostalo.

Kako su u saopštenju za javnost istakli, za nekolike generacije sportista koje su bile posvećene plivanju i vaterpolu, sada se može reći da su uništene.

“Lokalni klubovi su raspušteni i njihova budućnost je pod znakom pitanja, jer su otpustili svu djecu pošto nijesu mogli da obezbijede uslove za trening. Mislimo da niko nije svjestan da se neko poigrao sa sudbinom preko 300 djece koja su, kako-tako, trenirala kad je bazen radio i trudeći se da ostanu u formi odlazila na bazene u Podgoricu i u Trebinje. Izgleda, definitivno smo ih istjerali na ulicu”, poručili su roditelji sportista čije medalje su brojali ne samo oni, nego i grad i država i sa istima se ponosili.

Bazen su redovno koristili građani, djeca sa smetnjama u razvoju, a mnogo puta se i “A” reprezentacija Crne Gore, ali i reprezentacije ostalih zemalja, pripremala u Nikšiću.

Drašković: Priča da se riješi do kraja

Direktor Sportskog centra, Boško Drašković, kazao je “Vijestima” da se dugo pričalo o “problematici tehničke prirode koja postoji ispod bazena” jer se “struka usaglasila da tih problema ima više”.

“Htjeli smo da se struka usaglasi zbog čega svih prethodnih godina često dolazi do kvarova, jer kada dođe do najmanjeg kvara obavezno je ispuštanje vode i zatvaranje bazena na oko dva mjeseca. Sve je to potrajalo, ali ovaj problem se morao riješiti kako valja”, kazao je Drašković.

Opština im je, kako je istakao, odmah obezbijedila sredstva od 35 hiljada eura, a očekuje da će rebalansom budžeta dobiti i dodatnih 135 hiljada.

“Uz podršku osnivača, Opštine Nikšić, prošle godine smo odradili cjevovode i zamijenili kvarcni pijesak. U tom trenutku to je bio prioritet i investicija je iznosila oko 100 hiljada. Iako će nakon osposobljavanja toplotne pumpe bazen biti pušten u funkciju, stava sam da se svi ti problemi u narednom periodu moraju da se riješe. Rebalansom očekujemo da od Opštine Nikšić dobijemo 135 hiljada da odradimo sve kako ne bi došlo do nekih neočekivanih kvarova, a ne sumnjam da će to u Skupštinu proći jednoglasno. Struka kaže da je tu još mnogo toga u lošem stanju i da se kvarovi mogu očekivati, a najmanji kvar zahtijeva ispuštanje vode. Znam da je nepopularno da opet uđemo u radove. Možda bi neko drugi bio stava - neka to ide tako, pa neka se s njim suočava neko u nekom drugom mandatu, ali ja želim da konačno sve oko bazena bude riješeno i da više ne bude dugih zatvaranja, kao što se ranije dešavalo”.

Svjestan je, kako je istakao, da na bazenu trenira veliki broj djece, kao i rekreativaca, i zna šta znači prekinuti kontinuitet treniranja.

“Bazen koriste dva plivačka i vaterpolo kluba u gradu i preko 300 djece tu trenira. Nije dobro što djeca prekidaju kontinuitet treninga, a bazen je bitan i građanima, jer je jako važan za njihovo zdravlje i mnogi građani ga koriste. Znam da su članovi plivačkog i vaterpolo kluba primorani da treniraju u drugom gradu, da postoje roditelji koji finansijski ovo ne mogu da izdrže. Znam šta znači u sportu kada se gubi kontinuitet, ali ovo se mora završiti i uraditi. Svjestan sam koliko Nikšić ima talenata u tom sportu, ali ne želim da ovo odradim na kratko, već da se ta problematika jednom za vazda riješi.Vidim da postoje inicijative roditelja i maksimalno ih razumijem. Mislim da su inicijative na mjestu, ali ne mislim da su to inicijative samo građana koji su ih potpisali, već da svaki građanin Nikšića želi da bazen stalno bude u funkciji, a ja kao direktor ću se maksimalno potruditi da taj segment, koliko god bio skup za održavanje, opstane. Ovo je za dobro djece, građana i svih budućih generacija”, poručio je direktor Sportskog centra Nikšić.

Velika sala konačno da se zagrijava

Bazen u Nikšiću, jedini olimpijski bazen u Crnoj Gori, je i najveći izvor prihoda.

“Sva ova situacija nam je pokazala da godišnje treba mnogo više sredstava odvajati. To su velika sredstva za Opštinu, ali bazen je skup sadržaj svuda u svijetu. Nije održiv, već zadovoljava javni interes i interes sporta. Novac koji tražimo rebalansom budžeta je da se osposobi i mali bazen koji je jako bitan za malu djecu, neplivače, i sigurno da će puno koristiti i klubovima. Za dvije godine, sa novcem koji se nadamo da ćemo dobiti rebalansom, ulaganja u bazen su preko 300 hiljada, što sigurno nije malo. Obnovili smo i teniske terene, postavili novi sistem za navodnjavanje, vanjski fudbalski teren”, rekao je Drašković.

Nada se da će i velika dvorana konačno biti u potpunosti završena.

“Velika dvorana nikada nije završena. Imamo projekat energetske efikasnosti i očekujemo od Vlade da taj projekat prođe i uđe u kapitalni budžet, da se velika dvorana završi konačno, da konačno može da se zagrije, da se odradi krov, fasada, svlačionice. Da se ovaj vezni blok konačno završi”, istakao je Drašković.

Gradnja bazena počela je 1972. godine, a pušten je u rad 18. septembra 2000. Radio je svega nekoliko mjeseci, do 22. decembra 2000. godine, da bi ponovo bio aktiviran naredne godine, i to opet na nekoliko mjeseci - od maja do oktobra. Zatvoren je zbog velikih troškova održavanja i nekoliko godina je bio pretvoren u dvoranu malih sportova. Rekonstruisani olimpijski bazen otvoren je 20. maja 2016. godine, a vrijednost radova bila je oko 1,4 miliona eura.