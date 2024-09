Iz Ministarstva turizma, na pitanja koja se tiču, eventualnih, problema zbog gradnje privatnih turističkih objekata u neposrednoj blizini državne žičare, odgovorili su šturim podsjećanjem na Zakonom o skijalištima propisane nedležnosti tog resora

Izvor: Vlada CG

Temelji privatnih vila u Planinskom centru Kolašin 1450 izgrađeni su ispod državne žičare, na udaljenosti manjoj od zakonski propisane od pojasa na kojem se prostire devet miliona vrijedna uspinjača K7.

Prema onome što je reporterka “Vijesti” mogla da vidi na licu mjesta, temelji su udaljeni manje od 12 metara od državne žičare, što je, prema Zakonu o skijalištima, nedozvoljeno.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, riječ je o temeljima za jednoporodične smještaje jedinice (chalet), a investitor je komapnija Ski resort Kolašin 1450, biznizmena Zorana Bećirovića.

Prema članu 29 Zakona o skijalištima, “ski-centru ili trećim licima je zabranjena izgradnja ili postavljanje objekata bilo koje vrste, koji nijesu u funkciji žičare, na rastojanju do 12 metara sa obje strane spoljnjeg užeta, kod šinskih žičara do 12 metara sa obje strane spoljnjih šina, kao i do 12 metara od svakog staničnog objekta (zona zabrane gradnje)”...

Gradnja legalna, ali...

Gradnja vila u skladu je sa Prostornim planom posebne namjene (PPPN) Bjelasica i Komovi, kao i sa urbanističko-tehničkim uslovima (UTU) koje je 2013. godine izdalo tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Saglasnosti na idejno rješenje (ID) arhitektonskog projekta za više chalet-a, tokom minule i ove godine, davao je kontinuirano i glavni državni arhitekta. Za neke od tih objekata saglasnost na Eleborat procjene uticaja na životnu sredinu dala je i Agencija za zaštitu životne sredine...

U blizini državne žičare K7, čija je polazna stanica u neposrednoj blizini skijališta u vlasništvu Bećirovićeve firme, već je izgrađeno više privatnih turističkih objekata. Na lokalitetu Kolašin 1450 planirana je gradnja više od 30 vila, četiri hotela i još nekoliko turističkih objekata.

Logično bi bilo pretpostaviti da je i državna žičara K7, koja povezuje infrastrukturu privatanog i državnog skijališta, građena uz sve potrobne dozvole i u skladu sa planskim dokumentima. Kako je došlo do toga da legalna gradnja države i privatnika krši Zakon o skijalištima, kada je riječ o udaljenosti objekata u odnosu na žičaru, “Vijesti” nijesu uspjele da saznaju u državnoj kompaniji koja je krajnji korisnik K7.

Država ćuti, privatnik vrijeđa

Iz preduzeća Skijališta Crne Gore “Vijestima” nijesu odgovorili na pitanja koja su se odnosila na privatnu gradnju ispod državne žičare.

Ranije su iz tog preduzeća kazali da je K7, koja je koštala blizu devet milona eura, “predviđena PPPN” i podsjetili da su Skijališta “krajnji korisnik žičare, koju su dobili na korišćenja od Uprave kapitalnih projekata”. Uprava je, kažu. angažovala izvođača, revidenta i nadzor.

Iz kompanije Ski resort Kolašin 1450 na više pitanja “Vijesti” stigao je “odgovor”, koji nema veze sa temom. Direktorica te kompanije Milica Šćepanović iznijela je niz uvreda na račun novinarke “Vijesti”, optužujući je za “neistine, insinuacije, tendenciozno pisanje”. Šćepanović je, između ostalog, napisala da su postavljena pitanja oko objekata koji se grade u neposrednoj blizini državne žičare, nastavak “medijskog i javnog pritisaka na sve one koji ne plaćaju reklame u ‘Vijestima’”.

“Iz Vaših posljednjih pitanja se vidi intencija da se nastavi sa negativnim izvještavanjem i već unaprijed znamo da nikakvi odgovori sa naše strane neće spriječiti Vas i Vaše nalogodavce, bilo da se radi o formalnim ili neformalnim, da napišete nove konstrukcije kako bi opravdali svoje netačno izvještavanje”, napisala je, između ostalog, direktorica Ski resort Kolašin 1450.

Iz Ministarstva turizma, na pitanja koja se tiču, eventualnih, problema zbog gradnje privatnih turističkih objekata u neposrednoj blizini državne žičare, odgovorili su šturim podsjećanjem na Zakonom o skijalištima propisane nedležnosti tog resora. “Vijesti” su, između ostalog, tražile i komentar da li sadašnja situacija na lokalitetu Kolašin 1450 može biti biti prepreka za dobijanje dozvole za rad državnog skijališta za narednu sezonu.

“Nadležnost Ministarstva turizma za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti skijališta propisana je članom 7 Zakona o skijalištima. Takođe, navedenim zakonom propisani su uslovi koje skijalište mora ispunjavati radi izdavanja odobrenja za pružanje djelatnosti. Dakle, Ministarstvo kao nadležan organ u postupku izdavanja odobrenja je u obavezi sprovoditi Zakon o skijalištima”, naveli su iz resora na čijem je čelu Simonida Korodić.

Žičara K7 otvorena je u februaru 2022. godine. Riječ je o šestosjedu, dužine 1,5 kilometara, kapacitet 2.600 skijaša na na sat. Omogućava povezivanje više od 40 kilometara skijaških staza državnog skijališta Kolašin 1600 i privatnog Kolašin 1450, na Bjelasici.

Vlada je u julu 2020. godine donijela je odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje žičare K7, pratećih skijaških staza i garaže na lokalitetu Kolašin 1450. Za potrebe gradnje država je od više privatnih kompanija, između ostalog i Ski resort Kolašin 1450, otkupila na desetine parcela. Eksporopijacija privatne zemlje za te objekte koštala je, prema dostupnoj dokumentaciji, oko 550.000 eura. Blizu 40 parcela, u okviru katastarske opštine (KO) Smrčje, od privatnika je otkupljeno za potrebe lokacije stubnih mjesta, pristupni put i trasu polaganja kablova, kao i za potrebu izgradnje skijaške steze uz žičaru K7...

No, i pored toga, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, dio instalacija za K7 postavljen je greškom na susjednim privatnim parcelama, pa su nekoliko puta kablovi kidani tokom građevinskih radova na privatnim turističkim objektima. Navodno, taj problem riješen je naknadnim izmještanjem instalacija...

Urbanističko-građevinska inspekcija je, sredinom juna ove godine, kako su tada kazali “Vijestima”, zabranila pripremne radove za građenje vila na lokalitetu Kolašin 1450, jer su ugrozili stub državne žičare K7. Inspekcija je obavila nadzor 10. juna i naložila investitoru koji gradi vile da “u roku od dvanaest dana obezbijedi sigurnost i stabilnost stuba”.

“Tokom inspekcijskog nadzora, utvrđeno da je izvođenjem pripremnih radova za građenje objekata jednoporodične smještajne jedinice došlo do obrušavanja terena u neposrednoj blizini stuba žičare K7, što je rezultiralo potkopavanjem stuba. Urbanističko-građevinski inspektor utvrdio je da izvedeni radovi na građenju objekata ugrožavaju sigurnost susjednog stuba žičare K7 i naložio mjeru zabrane izvođenja daljih građevinskih radova, te da u roku od dvanaest dana obezbijedi sigurnost i stabilnost susjednog stuba žičare K7”, kazali su tada “Vijestima” u Ministarstvu.

Pojasnili su da je na terenu “evidentirano da su započeti radovi na sanaciji potkopanog stuba žičare ‘K7’, pri čemu je izrađen dio potpornog zida od betona ispod stuba, a postavljeni su i šipovi”.

Kako su tvrdili iz Ministarstva, nakon prijava građenja vila na Bjelasici, koja je obrađena u avgustu prošle godine, “nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u dostavljenoj dokumentaciji”.

Na portal čiji je osnivač kompanija Ski resort Kolašin 1450 napisali su da je investitor “hitno reagovao kako bi se izbjeglo ugrožavanje bezbjednosti stuba žičare, i nakon podnošenja zahtjeva i dobijanja saglasnosti Skijališta Crne Gore, angažovana je kompanija UCC Montecop”.

Kako su tvrdili, to preduzeće treba da “u hitnim radovima izvrši šipovanje i zaštitu stuba, po prethodno izrađenom glavnom projektu”.

Prema pisanju portala u vlasništvu investitora, “tokom pripremnih radova za vilu 33 i 24 nakon i nepogodnih vremenskih uslova došlo je do pomjeranja zemljišta”.

Tvrdili su i da je “prilikom izvođenja radova utvrđeno da stub žičare nije na lokaciji koja je predviđena planskim dokumentom i ista nema adekvatno izvedene temelje”.

Navodno, temelji stuba su izvedeni u značajno manjim dimenzijama nego što je definisano planskom dokumentacijom.