Premijer Milojko Spajić otvorio tunel, ne razmišljajući o problemima koje to donosi mještanima. Sada mještani, kaže Minić, traže da premijer preko nadležnih ministarstava i riješi probleme.

Izvor: MONDO/Ivona Uličević

Nadležni sa lokalnog i državnog nivoa što hitnije moraju reagovati, kako bi se saobraćajnice kroz više kolašinskih naselja i grad učinile bezbjednim, nakon otvaranja tunela Klisura. To je, između ostalog, zahtjev više desetina mještana koji su danas, na jedan sat, blokirali saobraćaj na raskrsnici u gornjem dijelu grada.

Učesnici protesta tvrde da su problemi nastali nakon otvaranja tunela Klisura, koji je dio novorekonstruisanog puta od Bjelasice do Lubnica. Najočigledniji su na putu od tunela do grada, a višestruki i na nekoliko gradskih ulica, kojima vozila prolaze kako bi stigli do ili sa auto puta, pišu Vijesti.

Cilj protesta je, kako su rekli učesnici, da još jednom, nakon što su se bez rezultat pisano obraćali na više adresa, ukažu na probleme koje im je donijelo otvaranje tunela, to jest, odvijanje tranzitnog, frekventnog saobraćaja neuslovnim putem koji vodi kroz nekoliko naselja.

Mještani su najavili radikalizaciju protesta u vidu svakodnevnih višesatnih blokada, ukoliko, kako su rekli, u narednih sedam dana ne bude adekvatnog odgovora na njihove zahtjeve. Podsjećaju da će skoro početak školske godine i da su, tvrde, životi djece koja tim putem, odnosno, ulicama idu do škole višestruko ugroženi.

"Prije 20-ak dana obratili smo se jednom građanskom inicijativom svim nadležnim organima ove države, počev do Opštine, pa do Ministarstva saobraćaja i Uprave za saobraćaj. Predsjedniku Vlade smo poslali, takođe, inicijativu, obrazložili smo naše zahtjeve, tražili hitno reagovanje, jer su ovdje u pitanju životi ljudi, pješaka, mještane i svih učesnika u saobraćaju. Odgovora do danas nije bilo i mi smo se odlučili na ovaj radikalni potez prosto iz nužde, jer više rješenja nemamo”, kazao Radomir Minić.

Učesnici protesta ističu da putem koji nema ni pješačku infrastrukturu ni adekvatnu signalizaciju prođe dnevno više hiljada vozila. Minić kaže da je neophodno “upristojiti” saobraćajnicu kako bi njom moglo da se "prolazi normalno".

“Poslali smo poruku građanima iz opština sa druge strane tunela i objasnili da mi ne želimo da njima spriječimo prolazak ovom saobrćajnicom. Želimo da saobraćaju sigurno, da čuvaju sebe i nas mještane. Dakle, tražimo da se uredi ova saobraćajnica, da se isključi teretni i autobuski saobraćaj, da se postavi signalizacija…. Policija radi svoj posao dobro, ali su im 'vezane ruke'. Dešavaju se udesi, ali ljudi, s obzirom da nema signalizacije na neuređenom putu, ne znaju ko je kriv, pa se sve završava dogvovorom”, kaže Minić.

On podsjeća da je, kako kaže, premijer Milojko Spajić otvorio tunel, ne razmišljajući o problemima koje to donosi mještanima. Sada mještani, kaže Minić, traže da premijer preko nadležnih ministarstava i riješi probleme, pišu Vijesti.

Prema riječima Vladana Bulatovića, problemi koje je donio saobraćaj kroz tunel su “svakog dana na ivici tragedije”.

“Ne smijemo dozvoliti da se desi neki ishod sa smrtnim posljedicama, jer je bezbjednosni rizik visok. Ono što je osnovno je da se saobraćajnica upodobi onome čemu je namijenjena, a na državnom nivou poziv Vladi da promptno reaguje i da uradi ono što je trebalo još 2020. godine - da se nastavi sa dionicom auto puta Mateševo - Andrijevica. Da se nastavilo i uradilo za godinu, od ovoga ništa ne bi bilo. Ovo bi bio jedan regionalni put, u funkciji turizma, čemu je i namijenjen, a istovremno i za putnike namjernike, koji posjećuju naš kraj”, rekao je on.

Miljan Čogurić je rekao da su problemi koje je donijelo otvaranje tunela vidljivi i u drugim djelovima grada. Mještani koji žive, kako je objasnio, u naseljima pored “plavog” mosta su, tvrdi, takođe ugroženi. Upozorio je i na "usko grlo" na dijelu gdje su, kako kaže, štete koje nastaju na vozilima tokom mimoilaženja svakodnevne. Prema Čogurićevim riječima, životi djece su ugroženi.

"Kad neko pogine , ne treba nam onda da dolaze funkcioneri. Sada neka dođu da vide kakvo je stanje i nešto učine. Nema dovoljno znakova, nema dovoljno policijskih patrola, nema dovoljno usporivača brzine… Molimo da nam pomognu", poručio je on.

Prema riječima Miodraga Vlahovića, otvaranjem tunela dobijen je tranzitni saobraćaj gradskim ulicama, koje za to nijesu pripremljene, jer nijesu dovoljno široke, nemaju trotoare i nemaju “nosivost” za taj broj i vrstu vozila.

Prema njegovim riječima, hitno treba u planskim dokumentima planirati koridor obilaznice oko grada i tranzitni saobraćaj isključiti iz Smailagića Polja i centra grada.

Potvrda da veliki broj vozila prolazi putem od tunela do grada, a potom i kolašinskim ulicama ka auto putu, bila je i nekoliko stotina metara dugačka kolona tokom trajanja blokade. Policija je vozila koja dolaze od Berana zaustavljala nekoliko stotina metara od mjesta na kojem je održan protest, a ona sa auto puta na drugom kraju grada.