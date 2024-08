Predstavnici Crmničana najavili su novi protest i blokadu tunela Sozina za nedjelju (sjutra) od 10 do 12 časova kod Kalamper pumpe u Virpazaru.

Tim povodom uputili su medijima saopštenje, koje prenosimo integralno:

“Moramo podsjetiti na našu izjavu od ranije, a to je da „znamo da riječi mnogih političara (čast izuzecima) nemaju neku težinu”, pa tako posmatramo bilo čija obećanja, ali naravno, dajemo šansu svima da nešto što su i sami javno priznali kao propust, isprave, i konačno urade pravu stvar, za dobrobit svih. Ne želimo da koristimo priliku za demant nekih netačno navedenih izjava u medijima, želimo da idemo naprijed, dalje, da nastavimo borbu za nešto što smatramo da je ispravno, pravno i pravedno, ljudski da rešavamo probleme, jer su nam na prvom mjestu djela a ne riječi, iako znamo da se do djela dolazi i riječima, zbog čega smo i pristali na sastanak sa predsjednikom Opštine Bar prilikom našeg protesta ispred zgrade Opštine. Ne zbog toga što smo željeli baš sa njim da pričamo, već zbog toga što smo smatrali da je to neophodno, jer je isti na čelu institucije koja je i naša, jer smo mi i dalje dio Opštine Bar, te smo ga smatrali, a i dalje smatramo, odgovornim za mnoge nagomilane probleme na području Crmnice, pa i samog grada Bara (oteti resursi u Crmnici, iseljavanje, nedostatak osnovnih životnih sadržaja, godinama zatvorene apoteke, a u Baru, ne izgradnje par pasarela i podvožnjaka, kojima bi se riješili saobraćajni kolapsi u Šušanju i Sutomoru, kao i mnogi drugi novi i naslijeđeni problemi i paradoksi), ponavljamo ne lično, već kao nekog ko je prvi predstavnik te institucije, za koju smo više puta rekli (iako se u medijima nekako preskoče te naše pozitivne riječi, a ističe često i izvlači iz konteksta. Nešto što kao takvo izvuku može biti negativno protumačeno, da je jedna velika administracija, sa mnogo timova i sekretarijata, gdje sigurno, kao što je to slučaj u cijeloj našoj Crnoj Gori, rade, pored onih koji su neopravdano istaknuti, a daleko od toga da su najbolji, i daleko od toga da bi bili junaci u bilo kojoj priči, bajci ili da ne kažemo basni, i svi oni divni ljudi koji ne dolaze do izražaja, a zaslužuju. I pored brojnih pokušaja da se sve svede na lični nivo, i priče koja ukazuje da su boljke starih sistema, a nažalost i novih, gdje se na konstruktivnu kritiku reaguje sa „što ti imaš protiv mene” stavom, mi nastavljamo složno, ne obaziremo se na sve ono nazadno što pokušava da nas sputa od prvoga dana. Sa svih strana, dosta smo trpjeli posledice loših odluka raznih aktera političke scene, dosta smo bili taoci tih kreatora, odnosno konstruktora vremeplova, vraćanja 100 godina unazad, dosta smo dozvolili, otete resurse, status građana drugog reda, kojih se sjete samo pred izbore E pa, dosta je bilo.

Još jednom pozivamo Vladu CG (od koje ni nakon više mjeseci po dostavljanju inicijative sa preko 500 potpisa nismo dobili odgovor) da se hitno uključi u rešavanje ovog problema, jer možemo pomisliti, a to mislimo kada su u pitanju sve odgovorne strane, da se nekome ne žuri, te za navodne „negativne efekte” naših protesta, oni zajedno sa ostalim neažurnim stranama, snose krivicu. Među onima koji snose krivicu je i Opština Bar, čak na prvom mjestu, zbog čega smo i održali protest ispred zgrade opštine, gdje iako su mediji prenijeli na takav način, nije postignut nikakav dogovor, osim da se hitno uputi dopis nadležnim institucijama na državnom nivou i nastave aktivnosti radne grupe. Međutim, iako smo očekivali da će nas neko već narednog dana pozvati, to se nije desilo, pa pozivamo cjelokupnu CG javnost da se obrate odgovornim stranama i pitaju ih zašto protesti Crmničana i dalje traju, što su uradili da do toga ne dođdje, a kad je već došlo, što su uradili da se pitanje hitno riješi. Podsjećamo, radna grupa već postoji, i prije mjesec dana je napravljen nacrt ugovora, koji je od strane Opštine Bar i „Monteputa” na neki način stavljen pod tepih i nije više pominjan. Mi možemo imati i 20 radnih grupa, ali ako ne postoji iskrena namjera donosioca odluka da se ovo pitanje hitno riješi, onda su te radne grupe samo karnevalska maska, ili bolje rečeno „fantomska maska”, a Crmničani maske ne vole, koriste ih samo ponekad, kad prskaju loze, a duva „nečesovi đao” odnosno vjetar.

Zato pozivamo sve na naš novi protest, u nedjelju od 10 do 12 , 1. Septembra 2024, na istom mjestu, kod benzinske pumpe „Kalamper” u blizini Virpazara, da zajedno kao đaci naučimo nešto novo, ili utvrdimo gradivo, pa pokažemo svima što smo naučili i što znamo. Svima koji će doći prvi put „vičemo glasom jasnim, prvi dan na protest da ti ne zakasnim”, a koji su tu „vazda”, pa i zajedno sa novima, mladosti se nanosili i sreća vam živjela”.