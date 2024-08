"Kako se radi o veoma teškom terenu na kojem nije moguće praviti velike manevre sa vatrogasnim vozilom, gašenje požara se obavlja formiranjem cijevnih sektora na čijim krajevima vatrogasci pune svoje naprtnjače kojima gase požar na njegovom obodu"

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada reagovala je na tekst "Mještani Oraha sami gasili požar jer je vatrogascima naređeno da ne napuštaju položaj?" objavljen na portalu.

Reagovanje prenosimo integralno:

"Podgorički vatrogasci već četvrti dan tokom svih 24 časa obezbjeđuju objekte u selu Orasi – Lješanska nahija. U zavisnosti od kretanja fronta požara vatrogasci lociraju svoju opremu tako da je od zapaljenja spašen veći broj objekata na ovom području. Kako se radi o veoma teškom terenu na kojem nije moguće praviti velike manevre sa vatrogasnim vozilom, gašenje požara se obavlja formiranjem cijevnih sektora na čijim krajevima vatrogasci pune svoje naprtnjače kojima gase požar na njegovom obodu. U pomenutom periodu vatrogasci su više puta intervenisali na većem broju lokacija u konkretnom području prilikom pojave otvorenog plamena bez obzira na to da li se on pojavljivao tokom dana ili noći.

Sinoć u 01.30h pozvali su me vatrogasci koji mi saopštavaju da su verbalno napadnuti od dvojice mještana i da trpe uvrede jer neće da premjeste vozilo na lokaciju na koju bi njih dvojica željeli. Takođe, izvještavaju me da je požar prilično udaljen od kuće za koju ti mještani tvrde da je ugrožena kao i to da su iste obavijestili da uskoro stiže još jedno vozilo, manjih gabarita koje će moći doći do željene lokacije. Napadi se i dalje nastavljaju pa sam vatrogascima rekao da odmah pozovu policija na lice mjesta kako bi se omogućilo da oni nesmetano nastave da rade.

Nakon dolaska drugog vozila, druga ekipa dolazi do kuće dvojice mještana i takođe konstatuje da je požar prilično udaljen od njihove kuće te da u tom trenutku nema potrebe za intervencijom. Osim toga, vatrogasci iz druge ekipe pune burad sa vodom koja se nalaze pored pomenute kuće i nakon razgovora sa dvojicom mještana, ostavljaju im naprtnjače u slučaju potrebe. Kako je jedan od vatrogasaca iz druge ekipe u dvojici mještana prepoznao svoje školske drugove i prijatelje, dolaze do zaključka da je najbolje smiriti situaciju, ne praviti paniku i ne stvarati tenzije, te opozvati dolazak policija na lice mjesta, što su i uradili, tako da pripadnici Uprave policija nisu izlazili na lice mjesta niti uzimali izjave od vatorgasaca i mještana.

Druga ekipa ostaje na lice mjesta do jutarnjih časova kada se vraća u Službu, dok prva ekipa i dalje nastavlja dežurstvo koje je neprekidno već četvrti dan. Vatrogasci i danas gase požar na širem području sela Orasi.

O svemu navedenom, lokaciji požara u blizini ugrožene kuće kao i drugim okolnostima najbolje svjedoči video zapis sačinjen od strane vatrogasaca oko 11h na kojem se vidi da je požar i tada bio na većoj udaljenosti od kuće. Takođe, u prilogu dostavljamo izjave vatrogasaca u kojima oni potvrđuju gore navedeno", piše u reagovanju Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada.