Izvor: Printscreen/Facebook

Hercegnovska autobuska kompanija Blue Line jedina je dostavila ponudu na tender Opštine Tivat za izbor pružaoca usluga gradskog i prigradskog prevoza putnika u tom gradu. Blue Line je nedavno obezbijedio i novi petogodišnji ugovor sa Opštinom Kotor za obavljanje gradskog i prigradskog saobraćaja na njenoj teritoriji, a to već odavno ta firma radi i na teritoriji opštine Herceg Novi, kako pišu Vijesti.

“Blue Line je bio jedini ponuđač na tenderu tokom kojeg je rok za dostavljanje ponuda istekao 27. juna. Njihova ponuda je ispravna i u svemu odgovara tenderom traženim uslovima, tako da će sa njima narednih dana biti i potpisan ugovor”, kazala je “Vijestima” sekretarka za saobraćaj i stambeno komunalne djelatnosti Opštine Tivat Mirela Jarić.

Blue Line će tako dobiti mogućnost da i u naredne tri godine bude oficijelni gradski i prigradski prevoznik u Tivtu, za šta će im lokalna uprava platiti 360.000 eura subvencije.

Tenderom je traženo da autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja u Tivtu voze na ukupno pet linija: Tivat centar - Lepetane - Tivat, Tivat centar - Gradiošnica - Tivat, Tivat centar - Radovići - Tivat, Tivat - Ostrvo cvijeća - Tivat, te Tivat - Krašići - Tivat, sa ukupno 68 polazaka dnevno u oba smjera. Najfrekventnija linija sa 24 dnevnih polazaka u oba smjera je ona između centra grada i Lepetana, dok najmanje dnevnih polazaka (po četiri u jednom pravcu) ima na liniji za Ostrvo cvijeća.

Predviđeno je da se tokom špica ljetnje sezone u periodu od 1. juna do 31. avgusta broj dnevnih polazaka na svim linijama poveća “u skladu sa terenskim indikatorima”. Uz to, Blue Line će obavljati i đački prevoz učenika iz Lepetana, Gradiošnice, Ostrva cvijeća i Krtola do srednjih škola škola u centru grada, kao i prevoz krtoljskih osnovaca na posebnoj đačkoj liniji od Obale Đuraševića i Krašića do Radovića. Na nekima će biti ukupno 24 polaska dnevno u oba pravca.

Tenderom je zahtijevano da za održavanje redovnih linija u gradskom i progradskom saobraćaju, odnosno prevozu učenika, odabrani prevoznik raspolaže flotom od najmanje pet autobusa plus jedno rezervno vozilo.

Kompanija Blue Line iz Herceg Novog gradski, prigradski i đački prevoz na teritoriji Tivta obavlja još od 2008, a posljednji ugovor sa Opštinom je za obavljanje tog posla potpisala u februaru 2019. na period od pet godina. Korisnici usluga javnog prevoza u najmanjoj bokeljskoj opštini do sada su se u više navrata žalili na način na koji on funkcioniše, posebno u periodu van glavne ljetnje turističke sezone kada je Blue Line zbog nerentabilnosti i malog broja putnika ukidao polaske na pojedinim linijama, prije svega prema Krtolima, u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima, kako pišu Vijesti.

Shodno ugovoru sa Kotoranima koji iz gradske kase izdvajaju 110.000 eura godišnje za subvencionisanje Blue Linea da obavlja gradski i prigradski prevoz u toj opštini, hercegnovska autobuska kompanija je prije nepuna dva mjeseca kupila pet potpuno novih gradskih minibusa tipa “BMC neocity”, a iz Opštine Tivat najavljuju da će insistirati da Blue Line nova, moderna i klimatizirana vozila obezbijedi i za održavanje gradskog i prigradskog saobraćaja u Tivtu.

Opština Tivat priprema se za realizaciju pilot projekta uvođenja minibusa na električni pogon kojim će uspostaviti šatl-liniju od Aerodroma Tivat do centra grada. Nabavka tog vozila koja se očekuje do kraja godine dio je projekta “APOLLO - APplication Of upscaLed interregionaL renewable & energy efficiency sOlutions” koji se finansira u sklopu Interreg IPA programa Hrvatska- Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021– 2027. Njime je Opština Tivat dobila 478.182 eura za kupovinu minibusa na električni pogon, odnosno za izgradnju fotonaponske elektrane na krovu administrativne zgrade lokalne uprave u centru grada.