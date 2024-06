Uprava policije (UP) saopštila je danas da od sjutra stupa na snagu privremena zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, autobuse i kampere od 15. juna do 15. septembra.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz UP su poručili da se od 15. juna do 15. septembra 2024. godine svakim danom u periodu od 17 do 22 časa privremeno zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, na sljedećim djelovima magistralnih i regionalnih puteva:

1. M-1, (Granični prelaz Debeli Brijeg – Herceg Novi – Kotor – Tivat (Krtolska raskrsnica) – Budva – Bar – Ulcinj – granični prelaz Sukobin),

2. M-2, (Podgorica – Sotonići – Petrovac),

3. M-2, (Podgorica – Mioska – Kolašin),

4. M-10, (Podgorica – Cetinje – Budva);

kao i na regionalnim putevima od 07.00 do 22.00 časova:

5. R-1, Kotor – Trojica (raskrsnica sa M-1), opština Kotor, do mjesta Krstac (raskrsnica sa R25), opština Cetinje,

6. R-29, dionica Bar 2. – (tunel “Ćafe”, raskrsnica sa M-1) opština Bar, do mjesta Kam most – Krute (raskrsnica sa M-1) opština Ulcinj,

Iz UP su kazali u da se osim toga, privremeno zabranjuje saobraćaj autobusa kategorije M 2 i M 3 (laki i teški autobusi i tzv. kombi vozila) i specijalnih putničkih vozila za stanovanje – tzv. kampera, u periodu od 15. juna do 15. septembra 2024. godine, svakim danom u vremenskom periodu od 00.00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva:

1. R-1, od mjesta Krstac (raskrsnica sa R25), opština Cetinje do mjesta Trojica - Kotor (raskrsnica sa M-1), opština Kotor, iz smjera Njeguša u smjeru Kotora,

2. R-29, dionica Bar 2. – (tunel “Ćafe”, raskrsnica sa M-1) opština Bar, do mjesta Kamenički most – Krute (raskrsnica sa M-1) opština Ulcinj, u oba smjera, osim autobusa koji obavljaju javni gradski prevoz putnika,

3. R-25.1, dionica Međuvršje – Lovćen, od parkinga do Mauzoleja, u oba smjera.

"Zabrana iz tačke I podtačke 1, 2, 3, 4 i 6 ne odnosi se na vozila sa prvenstvom prolaza, vozila za održavanje puteva i PTT instalacija, vozila za pomoć na putu, pecijalna vozila za prevoz životinja, betona, asfaltne mase i hladnjače koje prevoze lako kvarljivu robu, vozila koja vrše transport vode, kao ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu mag. puta M-1, od graničnog prelaza Debeli Brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci. Pored striktnog poštovanja zabrana iz donijete naredbe, policijski službenici će preduzeti mjere kako bi se spriječilo formiranje kolona teretnih motornih vozila po završetku trajanja zabrane, što je bio čest slučaj prethodnih godina, na način što će dozvoliti uključivanje u saobraćaj teretnih vozila, tako da između svaka dva uključivanja prođe vremenski period od najmanje par minuta, a vozači teretnih motornih vozila će se upozoravati da su dužni držati propisano odstojanje između vozila", piše u saopštenju UP.

Iz te institucije su kazali da je novina u odnosu na prethodni, desetogodišnji period od kada se donosi ova naredba, što se ovom naredbom zabranjuje i saobraćaj autobusa na tri regionalna putna pravca navedena u tački II naredbe, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje – tzv. kampera, pa je potrebno posebnu pažnju posvetiti poštovanju odredbi tačke II ove naredbe.