Izvor: PG BIRO/ PROMO

U više podgoričkih ulica od danas će dolaziti do prekida vodosnabdijevanja, kako bi se obezbijedila voda za piće potrošačima iz naselja Kuće Rakića, najavljeno je iz podgoričkog Vodovoda.

“Obavještavamo potrošače u Bulevaru vojvode Stanka Radonjića, bulevarima Save Kovačevića, Mitra Bakića, Ul. 4. jula, kao i potrošače naselja Balijače, da će od danas dolaziti do prekida vodosnabdijevanja u terminu od 23.30 do 06.30 časova, svakog dana, sve do poboljšanja hidro-meteorološke situacije. Navedenim prekidima se obezbjeđuje voda za piće potrošačima u naselju Kuće Rakića, koji već duži vremenski period nemaju vode”, navodi se u saopštenju preduzeća „Vodovod i kanalizacija“.

Mole sve potrošače da u narednim danima pokažu solidarnost i razumijevanje za navedenu situaciju.

Podsjetimo, mještani Kuće Rakića više puta su se okupili na mostu na rijeci Cijevni i blokirali put Podgorica – Tuzi, u znak protesta što više od 80 dana nemaju vodu.