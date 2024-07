Za njih je nevjerovatno da se partija kojoj su dali povjerenje na lokalnom nivou nije založila za njih u Skupštini Crne Gore, već one partije koje su u Baru opozicija.

Predlog dopune Zakona o putevima koji je predviđao besplatan prolaz za Barane koji žive sjeverno od rampe, odnosno Crmničane i stanovnike okolnih sela, nije usvojen na današnjoj sjednici Skupštine Crne Gore.

Od 43 poslanika i poslanica koji su glasali, 23 je bilo uzdržano, a 20 je glasalo za ovaj predlog, što nije bilo dovoljno za njegovo usvajanje. Poslanici Demokratske partije socijalista nijesu učestvovali u glasanju iako su bili u skupštinskoj sali, dok je Pokret Evropa sad bio uzdržan, kao i šef parlamenta Andrija Mandić.

Da se ovaj predlog usvoji glasali su poslanici Demokratske Crne Gore, Branislav Nenezić iz Socijaldemokrata, nezavisni poslanik i poslanice Vladimir Dobričanin, Jevrosima Pejović i Radinka Ćinćur, i dio poslanika Demokratske narodne partije i Socijalističke narodne partije, kao i jedan odbornik Bošnjačke stranke.

Predstavnici grupe građana koji su prethodnih vikenda organizovali blokadu tunela Sozina i proteste, „Vijestima“ su kazali da su prevareni od strane partije koja vrši vlast u Baru, DPS-a.

Ispričali su da im je taj poslanički klub obećao podršku, a na glasanju su bili uzdržani, što je jasan stav DPS-a, misle oni, o građanima koji su im dali povjerenje.

„Ovih dana ćemo preduzeti određene korake. 'Zahvalićemo' im se svima, posebno našem predsjedniku Opštine, Dušanu Raičeviću, koji je trebalo da stane iza svojih građana, kako je to najavio, a ne da ne učestvuje u glasanju. Ako njegov klub nije htio da nas podrži, trebalo je makar on sam, kao što je Nenezić to učinio“, ocijenili su oni.

Zaključili su da je za njih nevjerovatno da se partija kojoj su dali povjerenje na lokalnom nivou nije založila za njih u Skupštini Crne Gore, već one partije koje su u Baru opozicija. Na druge ne mogu da utiču, po njihovim riječima, ali makar znaju šta Raičević i njegove partijske kolege misle o Crmničanima i ostalim stanovnicima okolnih sela.