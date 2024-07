Njegova inicijativa o prijekoj potrebi Ulcinja da ima Pomorski muzej, krajem prošle godine dobila podršku tada novoimenovane ambasadorke Albanije u Crnoj Gori Žakline Peto i predsjednika Tirane Eriona Veliaja.

Izvor: MONDO

Urušena, stara zgrada Opštine Ulcinj između Sahat kule i džamije Namazgjah u Čaršiji, vjerovatno će biti pretvorena u Pomorski muzej grada, a njenu rekonstrukciju u tu svrhu, vrijednu između 800.000 i milion eura, kao dar u cjelosti će finansirati glavni grad Albanije - Tirana.

“Idejni projekat, koji je izgradio rahmetli (pokojni) Saim Nimanbegu, nalazi se pred parlamentom Tirane na usvajanje i očekujemo vrlo brzo zeleno svjetlo. Imajući u vidu da zgrada posjeduje sve potrebne papire i dozvole za rekonstrukciju, radovi bi mogli početi uskoro”, kazao je Vijestima poslanik i funkcioner Force Ilir Čapuni.

Čapuni je tada kazao da je Peto realizaciju tog projekta najavila u pozdravnom govoru na proslavi povodom Dana zastave Albanije, 28. novembra 2023. godine, koju je organizovao Nacionalni savjet Albanaca u Crnoj Gori.

“Saopštila je tada da je predsjednik Tirane prihvatio našu ideju, tako će grad na čijem je čelu, Ulcinju darovati Muzej pomorstva u kome možemo predstaviti bogatu riznicu i drevnu pomorsku tradiciju Ulcinjana kroz vjekove”, kazao je tada Čapuni, kome pripadaju najveće zasluge što će Ulcinj konačno biti u prilici da dobije objekat koji mu je decenijama falio i koji će nesumnjivo obogatiti turističku ponudu najjužnije opštine.

Predsjednik Tirane Veliaj, dodao je Čapuni, nedavno je i u razgovoru sa predsjednikom Opštine Ulcinj Gencijem Nimanbegom, potvrdio da će Skupština glavnog grada Albanije uskoro usvojiti predlog o rekonstrukciji Pomorskog muzeja u najjužnijem crnogorskom gradu.

Objekat bivše Opštine je spratni i unutra ima oko 255 kvadrata koliko i pripadajućeg zemljišta.

“Postavke i eksponate, uradićemo mi. Napravićemo stručnu grupu koja će se time baviti - prikupljanjem starih mapa, dokumenata, slika, artifakta... Mislim da će modeli malih plovila u realnom formatu, koji su špartali ovim morima, biti posebno interesanatni”, kazao je Čapuni.

Prostor oko objekta biće iskorišćen za postavljanje modela brodova i njihovih djelova, sidara...

Kao moguće lokacije za pomorski muzej, ranije su figurirale i Pašina i kuća Jola Zeca na Pristanu, ali izbor Ulcinjana, pao je na staru zgradu Opštine.

“Mi smo birali mjesto za Pomorski muzej. U Tirani su nam kazali da im je potreban kompletan projekat sa svim pa i restauratorskim uslovima. Oni su na taj način obnovili sve vile po Albaniji. Zato su i preporučili da im dostavimo sve kompletno što smo i uradili”, kazao je Čapuni.

Napomenuo je da svi muzeji pomorstva imaju dovoljno prostora za izlaganje barki, sidara i drugih djelova brodova.

“Samo sekcija koja bi pokrivala Lepantsku bitku u kojoj su učestvovali Ulcinjani, zauzela bi više 100 kvadrata. Ulcinjska pomorska tradicija je jako bogata. Više od polovine knjige Historija pomorstva i ribarstva Crne Gore, autora Dinka Franetovića, odnosi se na Ulcinj”, kazao je Čapuni.

Vijesti su ranije objavile da je on sa grupom entuzijasta iz Ulcinja, Herceg Novog i Albanije, 21. septembra 2019. organizovao izložbu pomorske tradicije Ulcinja, koja je imala ogroman odjek u regionu.

Čapuni, koji je tada bio predsjednik SO Ulcinj, predložio je nakon izložbe da se na Pristanu, do Džamije pomoraca, na lokaciji bivšeg supermarketa, koja je do tada bila u vlasništvu Opštine, izgradi Pomorski muzej.

Podsjetio je da se na toj lokaciji nekada nalazilo ulcinjsko brodogradilište - škver, i ocijenio da bi muzej upotpunio ponudu Ulcinja i posebno Pristana koji, kako je tada kazao, sem Turbeta, Džamije pomoraca i Spomenika zemljotresa, nema nijednu znamenitost koja bi mogla da privuče turiste tokom čitave godine.

No, većina odbornika SO tada je glasala za prodaju te lokacije za oko milion eura za gradnju hotela i Ulcinj ostavila bez važnog objekta.

“Tada su neki tvrdili da tu nije nikada bio škver. Demantuju ih stare fotografije manjih plovila koje posjedujem. Plovila su tu radili i popravljali ulcinjski meštri iz porodica Ustabećiri, Tivari... Na toj lokaciji sada se nalazi još jedan hotel, za koji se arhitekte slažu da izgleda kao strano tijelo na tom prostoru”, kazao je Čapuni.