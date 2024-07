Predstavnici Crmničana najavili su novi protest i blokadu tunela Sozina za 21. jul od devet do 12 časova.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Protest će otkazati samo ukoliko đođe do izglasavanja izmjena i dopuna Zakona o putevima u Skupštini Crne Gore ili dogovora o trajnom rješenju ovog pitanja sa kompanijom „Monteput“.

„S obzirom na razne manipulacije i neka nastojanja da se u javnosti nas protest ispolitizuje, ovom prilikom apelujemo da se to ne radi, jer su se Crmničani ujedinili upravo na osnovu dogovora da nema mjesta politici u našoj priči. Na protest 13. jula nismo pozivali nikog iz političkog života, niti ćemo ubuduće to činjeti, a ko hoće da nam pruži podršku neka glasa u Skupštini ili neka institucionalno, bilo na opštinskom nivou ili državnom, krene u rješavanje brojnih problema koji su prisutni u Crmnici i u ovom smislu očekujemo mnogo veću posvećenost Opštine Bar u narednom periodu“, piše u dopisu koji su dostavili Vijestima.

Oni su zahvalni svim političkim partijama koje se zalažu ili će se u narednom periodu zalagati za rješenje njihovog problema i očekuju od svih političara iz vlasti i opozicije da ih podrže. Zahvalili su se i svojim Crmničanima, kao i komšijama iz Šestana, koji su dali podršku i učestvovali u mirnim, zakonitim protestima u cilju zaštite njihovih interesa.

Pozvali su i upravu „Monteputa“ i predložili da se sastanak o trajnom rješenju prolaska kroz tunel za Crmničane održi u Gluhom Dolu, u najskorijem roku, gdje ce imati priliku da pokažu odgovornost prema lokalnoj zajednici, ne samo kada po pitanju Sozine nego očekuju da ta kompanija ulaže sredstva u razvoj i podršku lokalnom stanovništvu.

„Predlog „Monteputa“ da se daju subvencije lokalnom stanovništvu bez trajnog rješenja je neadekvatan. Takve subvencije bi bile predmet njihovog diskrecionog prava i mogle bi se promijeniti ili opozvati u bilo kom trenutku. Takođe je vrijedno napomenuti da smo „Monteputu“ dozvolili da besplatno koristi vodu sa izvorista u Gluhom Dolu za svoju vatrogasnu brigadu. I pored toga sto ima preko 150 zaposlenih, samo šest je iz Crmnice, što ukazuje na nedostatak posvećenosti podršci lokalnoj zajednici“, poručili su.

Napomenuli su još jednom da su fizički odvojeni od opštine Bar, a administrativno i u svakom drugom smislu vezani za nju. Zbog toga i zbog zdravstva, obrazovanja, kao i svih drugih životnih potreba, primorani su da više puta dnevno plate tunel te da je zbog toga ovo za njih egzistencijalno pitanje, kako pišu Vijesti.

„Putovanje Crmničana i drugih građana Bara koji imaju imanja ili posao na području Crmnice je od ogromne važnosti za razvoj sela te je to kategorija koja je isto uvrštena u naše zahtjeve. Zbog ovih i sličnih razloga pokrenućemo i aktivnosti prema Opštini Bar kako bi se dinamičnije pristupilo rješavanju brojnih problema Crmnice, a s obzirom na rekordan budžet opštine, očekujemo zaista mnogo više nego što je do sada bio slušaj, a to do sada zavrjeđuje jednu veliku kritiku“, kazali su oni o postupanju Opštine Bar.

Dodali su da su otvoreni za dijalog i konstruktivna rješenja i zahtijevaju da ih „Monteput“ tretira kao ravnopravne partnere a smatraju da njihov trenutni stav sugeriše drugačije. Do pravog dijaloga može doći, smatraju Crmničani, samo ako su istinski volji da pregovaraju i pronađu obostrano zadovoljavajuce rješenje.

„Pozivamo Monteput da se uključi u smislen dijalog sa nama kako bismo došli do rješenja koje koristi svima koji su uključeni. Prihvatanje naših zahtjeva koristilo bi svim stranama, ukljucujući i Vladu, promovisanjem ruralnog razvoja i razvoja turizma u Crmnici, koja ima značajan potencijal“, poručili su, kako prenose Vijesti.

Mnogi ljudi iz Bara koji imaju imanja u Crmnici suočavaju se sa finansijskim preprekama u svakodnevnom putovanju kroz tunel, po njihovim riječima, a lokalno stanovništvo sa područja Crmnice se bori sa pristupom osnovnim uslugama zbog putarine.

„Rješavanje naše zabrinutosti podstaklo bi ulaganja u Crmnicu, razvoj turizma, poljoprivrede i povećalo prihode kako lokalnog stanovništva, tako i Vlade“, zaključili su oni.

Uputili su izvinjenje svim učesnicima u saobraćaju zbog nelagodnosti prouzrokovanih njihovim protestom ali smatraju da su pokazali senzibilitet time što su nakon samo pola sata dozvolili da se saobraćaj nesmetano odvija preko Paštrovačke gore.