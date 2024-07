Radović je na čelu KCCG nekoliko mjeseci i kaže da je, nakon 24 godine rada u ovoj ustanovi, morao da je sagleda iz druge vizure.

Od početka godine iz Kliničkog centra Crne Gore je otišlo deset ljekara, zaposlena su četiri nova ljekara, a uskoro se iz privatne prakse vraća radiolog, rekao je direktor najveće zdravstvene ustanove Aleksandar Radović, pišu Vijesti.

On je u Bojama jutra na TV Vijesti rekao da imaju nekoliko upita ljekara koji bi se vratili iz privatne prakse.

Radović je rekao da svi ljekari imaju pravo na dopunski rad, ali da se moraju poštovati pravila.

"Da je ispunio normu u javnom zdravstvu, da rad u privatnoj praksi traje pola radnog vremena, mora navesti gdje radi. Ali kontrola njihovog dopunskog rada nije u domenu Kliničkog centra i Ministarstva, nego inspekcije rada", rekao je Radović.

Radović je na čelu KCCG nekoliko mjeseci i kaže da je, nakon 24 godine rada u ovoj ustanovi, morao da je sagleda iz druge vizure.

Smatra da je kadar trebalo da bude osvježavan mnogo ranije, a ulaganja u KCCG veća, pišu Vijesti.

"Postavio sam indikatore da vidim šta je naproblematičnije, šta možemo brzo, šta srednjeročno da uradimo da unaprijedimo zdravstveni sistem", rekao je Radović i objasnio da je saobraćaj prvi problem sa kojim se pacijent srijeće kada priđe Kliničkom centru.

"To je neprihvatljivo i pravi veliki problem dostupnosti usluge. Napravili smo saobraćajnu studiju, kontakt sa Glavnim gradom i nadam se da će uskoro riješiti problem", rekao je Radović.

On je priznao da se desio veliki propust kada je na sajtu objavljena lista čekanja pacijenata sa imenom i prezimenom i matičnim brojem i zbog toga se izvinio.

"Sajt KCCG nije funkcionisao od 3. do 9. jula, zbog dva velika nestanka struje serveri su morali biti zamijenjeni novim. Objava lista čekanja je obavezna, objavljuje se u PDF formatu, ime prezime i šifra koju zna samo pacijent i on može sebe da prati na toj listi... Lista se formira u eksel tabeli, greškom je aploudovana u eksel tabeli i nažalost bila je vidljiva. IT sektor je to primijetio nakon nekoliko sati. Pokrenuli smo internu proceduru da bismo utvrdili zašto je do toga došlo i ko su odgovorna lica. Kad dođemo do kraja obavijestiću građanstvo", rekao je Radović.

Na listi čekanja se trenutno nalazi 1.200 pacijenata, pišu Vijesti.

Kao jedan od ključnih problema Radović vidi način na koji Urgentni centar funkcioniše.

"Oko 10 hiljada ljudi se mjesečno pregleda u Urgentom centru. Moramo da napravimo procedure ko se liječi u Urgentnom i ko ima pravo pristupa. Moramo da oformimo dvije ambulante - za psihijatrijske i neurološke pacijente, da se obezbijedi prostor za sve više žrtava porodičnog nasilje jer ti pacijenti moraju biti izolovani", objasnio je.

Direktor je rekao da je reorganizovana radiološka služba.

"Hospitalni pacijenti su puno čekali na pregled, između pet i 10 dana nekad, a taj pregled je neophodan da bi operacija mogla da se uradi. Ti pacijenti su zauzimali prostorne kapacitete, čekali su. Reorganizovali smo službu, oslobodili smo termine da interhospitalni pacijenti moraju biti po prioritetu pa se čeka sada dan - dva", kazao je Radović.

Istakao je da je objezbijeđena nova angio sala, koja bi trebalo da bude spremna sljedeće nedelje, a uz pomoć koje očekuje da će anulirati listu čekanja.

Takođe, pokrenut je tender za kupovinu treće angio sale koji je prema riječima Radovića 25 mjeseci bio u fioci.