“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, saopšteno je iz CEDIS-a.

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 12. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati djelovi više crnogorskih opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje ispod katoličke Crkve, Kami, Petrovići, ulica Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića, Ludviga Kube, naselje oko Škole u Zagoriču, Ulica Sarajevska, Ulica 8 jula, Ulica Zetskog odreda i Ulica Franca Rozmana, Orasi, Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske.

– u terminu od 08 do 16 sati: Naselje u ulici Crnogorskih Serdara.

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Bioče, Jelin Dub i željeznička stanica Bratonožići, Potoci, Manastir Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira i Kupine, Crkvice, Mrke, Blizna, Petrovići, firma Bekom, Podsić, Ras, Crpna Bioči i Grudice, Željeznička stanica Bioče, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Orah, Boljesestre, Seoštica, Lutovo, željeznička stanica Lutovo i bazne stanice Lutovo.

– u terminu od 10:30 do 11 sati: Komplet područje Kuča.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, naselje oko benziske pumpe u Spužu, dio Veljeg Brda, dio Grba.

– u terminu od 07 do 18 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 07 do 18 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

– u terminu od 08 do 17 sati: Oraovica.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Seoca, dio Gornjeg Polja, Brod, Krtine, Šljeme, dio Velimlja, Dolovi.

– u terminu od 10 do 14 sati: Aerodrom, Kapino Polje, Tehno Baza, dio Kočana, ul. Krupačka.

Budva

– u terminu od 05 do 06 sati: Buljarica sa okolnim naseljima i šire područje Petrovca.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: dio Vladimira (centar).

Kotor

– u terminu od 06 do 08 sati: dio industrijske zone u Radanovićima, područje oko kružnog toka u Radanovićima, Voli, benzinska pumpa “Vuk Petrol”, Cungu, poslovni prostori u okolini.

– u terminu od 08 do 11 sati: pijaca Sv.Stasije, Stanica za kontrolu kvaliteta vazduha i obližnji dio naselja.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 10:30 sati: Vrbanj, Kruševice, Petijevići, Bijelići, Lazarevići, Mokrine, Kosić, Murišić-Rebra Komerc.

– u terminu od 09 do 10 sati: potrošači u ulici 29.Decembra, dio naselja od Novosadskog ka magistrali.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma i tunel Tifran.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 13 sati: Ribnik, Kapela, Sportski centar, Nikoljac, Zgrada MUP-a i Zavoda za zdravstveno osiguranje, ETC, Obrov.

– u terminu od 09 do 16 sati: Babića brijeg, Majstorovina, Mahala,, Čokrlije.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lješnica, Obrov, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Pex-Impex, Konstruktor, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Rasovo – Rastoka.

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Centar grada (Ulice:Slobode, III Januara, Tomaša Žižića, Živka Žižića, Lenke Jurišević, Muha Dizdarevića, Đorđija Stanića, Muniba Kučevića, Zgrade Osnovnog, Višeg Suda, Doma kulture, Zavoda za zapošljavanje, Hotel, Robna kuća ‘Forum’, Pošta, Sjenička i zgrada ‘Tri ćulafa).

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Slatina, Ambarine.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina.

Gusinje

– u terminu od 07:30 do 14 sati: naselje Begluci, Dom Kulture, dio sela Dosuđa, dio sela Kruševo zaseok Višnjevo.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, dio Tucanja.

Pljevlja

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Orlja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci.

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Gradir Montenegro, Naselje Šula.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Tofi kamenolom i selo Kaluđerski Laz (kratkotrajna isključenja DV 10kV Daciće).

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Miloševići.

