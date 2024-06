U saopštenju se naglašava da Ministarstvo javne uprave (MJU) već nekoliko dana “plasira neistine”.

Zakonodavni odbor odgovorio na tvrdnje MJU u vezi sa vraćenim propisom o pristupu informacijama

Da su uvažene sugestije Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore, izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama bile bi usvojene, saopštili su juče iz tog radnog tijela Skupštine Crne Gore.

“Netačna je tvrdnja Ministarstva da je zakon trideset mjeseci bio u skupštinskoj proceduri. Da iz Ministarstva govore neistinu lako je provjeriti prostom pretragom skupštinskog sajta gdje se dolazi do preciznog podatka da je Zakon o slobodnom pristupu informacijama prvi put predat 18.01. 2022. godine tokom pauze u radu Skupštine a svega nekoliko dana pred pad tadašnje Vlade. Kako je nepovjerenje Vladi izglasano 04.02.2022. godine ovaj predlog se nije ni mogao razmatrati jer je ministarka Tamara Srzentić smijenjena i nije mogla braniti zakon, a nova Vlada je odlučila da isti povuče iz procedure. Drugi put je Zakon o SPI predao ministar Maraš Dukaj i to raspuštenoj Skupštini 24.04.2023. godine, te isti nije ni mogao biti razmatran na odborima i sama Vlada ga je dopisom povukla iz procedure što se vidi i na sajtu Skupštine Crne Gore”, navodi se u saopštenju Zakonodavnog odbora.

Ministar Dukaj, tvrde poslanici, jeste Zakon o SPI uputio Skupštini 18.01.2024. godine, i to uz brojne nedostatke u vidu propratne dokumentacije, što se vidi i na sajtu Skupštine, kako navode Vijesti.

“A dokumentacija je dopunjena tek 29.02.2024. godine i to na sugestiju službe odbora. Zakonodavni odbor je dobio usmjerenje 26.01.2024. godine, nakon čega je zakazana sjednica odbora za 14.02.2024. godine. Prije toga je predsjednica odbora lično informisala gospodina Dukaja da zakon ima nedostatke koji se moraju ispraviti. Iz Ministarstva dva puta nijesu došli na odbor, pa je zakon razmatran tek u trećem nastavku sjednice 29.02.2024. godine, ali nedostaci nijesu ispravljeni. Snimak sa sjednice je javno dostupan i jasno se vidi da smo gospodinu Dukaju saopštili da je manipulacija da je zakon bio u proceduri i pred odborima”, navodi se u saopštenju.

Iz Zakonodavnog odbora, na čijem je čelu Maja Vukićević, ističu da pravno-tehnička pravila za izradu propisa donosi Vlada Crne Gore, i da ona jednako važe i za Vladu i Skupštinu.

“O kvalitetu rada samog odbora, najbolje govore i izvještaji međunarodnih institucija koje su istakle da je za pohvalu što se u radu držimo poštovanja pravno-tehničkih pravila, a o nepristrasnosti najbolje svjedoči podatak da su skoro sva zakonska rješenja vraćena jednoglasno, da je samo u jednom slučaju bilo preglasavanje i da su svi zakoni koji su ocijenjeni kao neustavni ili u neskladu sa pravnim propisima bili predlozi Vlade ili parlamentarne većine…”, saopštili su iz Zakonodavnog odbora.

Tvrde i da je “gruba neistina da je samo jedan poslanik donio odluku o neispravnosti Zakona, jer to nije moguće po Poslovniku Skupštine Crne Gore”, kako prenose Vijesti.

“Glasalo je 45 poslanika, koji su ocijenili da je rješenje neispravno, to što je neko uzdržan, a neko protiv nije od važnosti, pa zaista čudi da se ovako interpretira glasanje. A glas predsjednice Zakonodavnog odbora je bio protiv iz razloga što su svi njeni napori da se dođe do rješenja kad je ovaj izuzetno važan zakon u pitanju ostali bez odgovora, pa umjesto što se targetira sam odbor bolje krivca potražiti među onima koji su odbijali da zakon upodobe pravilima. Zakonodavni odbor i Skupština Crne Gore, svjesni značaja Zakona o slobodnom pristupu informacijama, sa zadovoljstvom će na prvoj narednoj sjednici usvojiti ovaj predlog onda kad on bude vraćen u proceduru na valjan način”, zaključili su iz Zakonodavnog odbora.