Izvor: MINA

Dok iz Ministarstva prosvjete, s vremena na vrijeme, obavijeste javnost da su podnijeli još jednu krivičnu prijavu zbog sumnje u lažnu diplomu, u podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) brojke su sljedeće:

“Od početka 2023. godine do danas, formirano je 56 predmeta. U sedam predmeta je podnijet optužni predlog nadležnom sudu, neki su zbog stvarne i mjesne nadležnosti ustupljeni drugim tužilaštvima, jedan predmet je okončan odbačajem krivične prijave, a u ostalim je izviđaj i dalje u toku”, kažu iz ODT Podgorica.

Da se na epilog ovih slučajeva duže čeka, ilustruje primjerom novinarka "Vijesti" Ana Komatina.

“Ni nakon šest mjeseci od objavljivanja istraživanja da je gospođa Miljana Pavličić, pomoćnica direktora Instituta za javno zdravlje, lažirala svoju diplomu, mi nemamo epilog niti u tom, niti u slučajevima koji su uslijedili, a tiču se lažnih diploma. Do danas ne postoji niti individualna, niti sistemska odgovornost zbog tog slučaja", ističe Komatina.

Ona, ipak, napominje da su sprovedeni određeni disciplinski postupci i ostavke, ali problematizuje još jedan segment ovog slučaja.

“Koliko nam je poznato, ona se tereti samo za falsifikovanje službene isprave. S obzirom na to da nama dokumentacija pokazuje nešto drugo, čudi nas da do danas niko nije problematizovao to da je ovdje po srijedi možda i nadri-ljekarstvo ili prevara u produženom trajanju”, dodaje.

Iz Uprave policije (UP) su saopštili Televiziji Vijesti da je njihov Sektor za borbu protiv kriminala od početka godine ODT-u podnio jednu krivičnu prijavu zbog sumnje u lažnu diplomu.

„Ova prijava odnosi se na falsifikovanu diplomu srednje stručne spreme za koju postoji sumnja da nije stečena u Crnoj Gori", rekli su iz UP-a, kako prenose Vijesti.

Najveći broj krivičnih prijava zbog sumnje u falsifikovanje diploma podnosi Ministartvo prosvjete, a od početka ove godine to je uradilo 22 puta.

"18 krivičnih prijava je zbog sumnje u falsifikat obrazovne isprave srednjeg nivoa obrazovanja, imamo dvije za visko obrazovanje i dvije čak osnovnog obrazovanja. Dvije sumnje vezane su, mislim, sa Srednju stručnu školu u Nikšiću, da je jedna od njih sumnja u falsifikovat obrazovne isprave medicinske sestre", poručuje Dragan Bojović iz Ministarstva prosvjete.

“U bjelopoljskoj Opštoj bolnici imali smo situaciju da su dvije medicinske sestre takođe procesuirane zbog toga što su radile sa lažnom diplomom. Mora se priznati da novi saziv Ministarstva prosvjete zaista radi na tome da pokuša da sistemski uredi ovu oblast, ali dok god u tužilaštvu ne budu završene istrage, podignute optužnice, a počinioci ovakvih krivičnih dijela adekvatno sankcionisani, bojim se da se vrtimo u krug, i da ne mrdamo sa mrkve tačke", napominje Komatina.

Po podacima Osnovnog tužilaštva u Podgorici, diplome za koje se sumnja da su lažne pretežno stižu sa visokoškolskih ustanova iz BIH, Srbije, Hrvatske, odnosno iz Foče, Tuzle, Subotice, Novog Sada, Zagreba. Neka od zvanja sa sumnjivim diplomama su psiholog, ekonomista, inžinjer šumarstva, profesora fizičkog vaspitanja i sporta, pišu Vijesti.