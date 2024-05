Uprava za statistiku izričito odbacuje navedene tvrdnje u tekstu "AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA POKRENULA JE POSTUPAK NADZORA KOD GLAVNOG GRADA I MONSTATA"

U okviru teksta, osim netačnog izvora informacija, uključeno je nekoliko nezavisnih aktivnosti Uprave za statistiku, odnosno koje nemaju veze sa popisom, i Glavnog grada, pominjući u netačnom kontekstu Agenciju za zaštitu podataka o ličnosti, te pokušavajući da se dovede javnost u zabludu, na štetu Uprave za statistiku i pokušaja diskreditacije uspješno i zakonito

sprovedene aktivnosti popisa stanovništva.

Uprava za statistiku izričito odbacuje navedene tvrdnje u tekstu jer su neistinite i pokušaj spinovanja.

Postupak nadzora, koji se pominje u tekstu, ne odnosi se na popisne aktivnosti već na potpuno drugo statističko istraživanje o sklopljenim brakovima, o čemu smo informisani od nadležnog sekretarijata Glavnog grada.

Dakle, iz samog naslova, kao i cjelokupnog teksta, građani Crne Gore mogu sami, a na osnovu činjenica u nastavku, da zaključe da se radi o netačnim informacijama iz više razloga: Upitnici za popis su bili u papirnoj formi i iz tog razloga njihovo „iznošenje“ na fleškama je bilo nemoguće, jer da bi se nešto prenijelo na flešku mora biti u elektronskoj formi.

Popisni materijal je bio u prostorijama Glavnog grada za vrijeme terenskog rada prikupljanjapodataka. U tom periodu pristup popisnim upitnicima imala su isključivo za to ovlašćena lica, popisivači, instruktori i državni instruktori, koji su obavljajući svoje funkcije u popisu, vršili i primopredaju istih i to shodno metodologiji, pravilima i instrukcijama propisanim od Uprave za

statistiku.

Sve jedinice lokalne samouprave obezbjedile su, shodno metodologiji, prostorije predviđene začuvanje popisnog materijala, koje su bile vidljivo označene na propisan način i koje su imale definisane načine zaštite.

Dodatno, Agencija za zaštitu podataka o ličnosti je neposredno prije popisa izvršila provjere procedura po pitanju obezbjeđenja prostorija i zaštite popisnih upitnika, kako u Upravi za statistiku tako i u određenom broju opština, i po tom pitanju dostavila preporuke koje su u potpunosti ispoštovane kroz izmjene Metodologije o sprovođenju i pripremi popisa, koja je dostupna na internet stranici Uprave za statistiku.

Navedenim argumentima odbacujemo bilo kakvu mogućnost da su se podaci popisa mogli na fleškama iznositi iz Glavnog grada.

Takođe, kao što smo ukazali - postupak nadzora, koji se pominje u tekstu, ne odnosi se na popisne aktivnosti već na potpuno drugo statističko istraživanje o statistici sklopljenih brakova, o čemu smo informisani od Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada.

Zahtjev za dobijanje mišljenja Agencije za zaštitu podataka o ličnosti, o postupanju u vezi sa dostavljanjem podataka o sklopljenim brakovima, uputio je Glavni grad - Sekretarijat za lokalnu samoupravu. Da li je došlo do kršenja procedura u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, kada je u pitanju preuzimanje podataka za statistiku sklopljenih brakova, utvrdiće nadležni organ tokom nadzora.

U vezi sa tim, Uprava za statistiku ističe da u radu sa podacima o ličnosti ima dugogodišnje iskustvo i da je, uz odgovarajuće pravilnike, razvila procedure kojima se garantuju sve potrebne mjere zaštite podataka o ličnosti.

S obzirom da je poštovanje principa povjerljivosti i tretiranja ličnih podatakla jedan od ključnih principa zvanične statistike na kojem počiva naš rad, Uprava za statistiku spremna očekuje posjetu Agencije za zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa pitanjem koje nema veze sa popisom stanovništva.