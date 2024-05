Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, ona je juče potpisivala dokumentaciju, uključujući i više ugovora o djelu.

Izvor: X/Agencija za sprječavanje korupcije

Direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović navodno je potpisivala dokumenta iz kućnog pritvora, iako je prije dvije noći izjavila da je ta institucija blokirana, kao i da nijedan akt ne može zakonito da izađe iz ASK bez njenog potpisa, prenose Vijesti.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, ona je juče potpisivala dokumentaciju, uključujući i više ugovora o djelu.

Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Perović da je zloupotrijebila službeni položaj i sebi i drugima nezakonito pribavila imovinsku korist u iznosu od više od 60.000 eura, u periodu od avgusta 2020. do februara 2024. godine.

“Agencija trenutno ne funkcioniše zato što nijedan akt ne može da izađe iz Agencije a da je zakonit bez mog potpisa. Meni su neke mjere tamo određene koje, evo sad se ispostavilo, a to ćemo i pisati sudu, da je tužilaštvo zapravo manipulisalo dokazima i neke stvari koje su naveli u predlogu za određivanje pritvora su poluistinite ili su neistinite. To ćemo sve predočiti sudu da vidimo da li će sud i dalje istrajati da se meni ograniči pristup određenim svjedocima. Svjedoci su, opet, iz Agencije, donose određene odluke koje ja treba da potpišem, dok ja imam zabranu komuniciranja sa njima. Svakako, neću ugroziti svoje pravo da mi se zamijeni mjera istražnim zatvorom. Za sad ne funkcioniše, a vidjećemo kako će se razvijati situacija”, tvrdila je Perović prije dvije noći u intervjuu iz kućnog pritvora za TV E, pišu Vijesti.

Iz Višeg suda juče nisu odgovorili “Vijestima” u vezi sa istupanjem Perović u javnost iz kućnog pritvora, ali ni smije li i sa kojim zaposlenima da se sreće i šta tačno obuhvataju mjere kad su u pitanju poslovi koji dolaze sa njenom funkcijom.

Ni iz Agencije nijesu odgovorili na pitanja da li i ko, osim Perovićke, ima deponovan potpis, kako bi ASK nesmatano izvršavao svoje obaveze prema zaposlenima. Nijesu odgovorili ni da li je direktorica ikada iz kućnog pritvora potpisala bilo koji dokument i ako jeste o čemu se radi.

Iz Sindikalne organizacije ASK juče su pozvali pomoćnicu direktorke te institucije Ninu Paović da, kako su saopštili, organizuje rad “na zakonit način” kako bi u toj instituciji “počeli sa transparentnim radom”.

Predsjednik Sindikalne organizacije Dušan Drakić pozvao je zaposlene da se udruže kako bi konačno prestali “da se ponašaju diskriminatorski i pod pritiskom i da počnu da izvršavaju svoje obaveze prema svim zaposlenima jednako”.

“Da svi zajedno pružimo svu podršku i dostavimo potrebnu dokumentaciju SPO jer je to jedini način da se sa ASK otkloni sumnja i loša reputacija kroz rad i rezultate rada nadležnih institucija. Da ne potpisuju nove ugovore o angažovanju lica jer nemaju nadležnost za to, već da se okrenu redovnom radu i ispunjavanju svakodnevnih obaveza u obimu koji je moguć u novonastalim okolnostima. Na kraju, svjedoci smo da se i pored apela koje smo uputili, progon nastavlja iz kućnog pritvora. Potpisani su ugovori o djelu sa licima koja ne doprinose radu i rezultatima Agencije, potpisani su dokumenti koji omogućavaju dalji progon članica sindikata i suspenzije čak ukupno 10 zaposlenih, od čega osam žena, a sumnjamo i druga dokumenta u cilju odbrane direktorice u postupcima koji dolaze. Na kraju, svjedoci smo da lice koja po sili zakona treba da bude suspendovano i dalje daje ovlašćenja da se zaposleni suspenduju koji nista uradili nisu”, saopštio je Drakić, prenose Vijesti.