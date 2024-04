Kao problem broj jedan u službi ističe nedostatak kadra, i otkriva koje su mogućnosti za rješavanje.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vršilac dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije Aleksandar Radović prijaviće se na konkurs za tu poziciju u punom mandatu, kada bude raspisan, jer, kako kaže, ima znanje, iskustvo i volju da se bori protiv korupcije i svih oblika kriminala.

U intervjuu Televiziji Vijesti, Radović je saopštio da su on, četiri pomoćnika, te 39 starješina u Upravi policije u v.d. statusu ili privremeno raspoređeni, što, kako ocjenjuje, utiče na kvalitet ostvarivanja strateških ciljeva.

Mjesec i po ste na čelu policije, kao vršilac dužnosti. Očekuje se konkurs za tu poziciju u punom mandatu – da li ćete se kandidovati?

"Ispunjavam sve Zakonom propisane uslove za mjesto direktora Uprave policije. Imam potrebno znanje, nagomilano iskustvo i profesionalne reference za obavljanje ove funkcije. Ukoliko budem izabran, trudiću se da svojim zalaganjem i profesionalnim i mudrim rukovođenjem unaprijednim službu i status samih službenika. Objektivnim i sistemskim pristupom, boriću se protiv svih oblika kriminala, a posebno organiziranog kriminala i protiv korupcije. Podrška tužilaštvu biće kontinuirana. Tako da - da, prijaviću se na mjesto direktora Uprave policije kada bude raspisan konkurs", kazao je Radović za Vijesti.

Nedavno smo objavili da Crnoj Gori nedostaje hiljadu i po policajaca. Kako ćete riješiti ovaj problem?

"To je problem broj jedan. To je dnevna tema, takođe naslijeđen problem. Nedostaje nam, kao što ste i sami rekli, 30 odsto redovnog sastava. U januaru smo primili 14. generaciju polaznika Policijske akademije, to je 55 kolega. U narednom periodu primićemo i 15. generaciju polaznika Policijske akademije, to bi trebalo da bude 66 kolega. U isto vrijeme, imamo odliv od 175 ljudi koji su ostvarili pravo na prijevremenu penziju. Znači, osim alarmantnog nedostatka 30 odsto kolega, mi imamo veći odliv nego priliv. Da situacija bude još teža, u saradnji sa OEBS-om je rađeno istraživanje starosne strukture službenika, koje je takođe zabrinjavajuće i 1.477 službenika će do kraja ove godine moći da ostvari pravo na prijevremenu starosnu penziju. Ne znamo koliki broj će se opredijeliti i iskoristiti to pravo, uslovi su zaista povoljni, uz uvećanje od 30 odsto zbog ranijeg odelska, ali smatramo da će taj broj biti značajan iz razloga starosne strukture i činjenice da redovan sastav u kontinuitetu već dugo vremena radi prekovremena, da bi nadomesio ovaj nedostatak od 30% službenika. Postoje dvije varijante rješavanja tog problema o kojim razgovaramo. Donosioci odluka, uključujući ministra, premijera, su svjesni ovoga problema I nadam se da će što prije početi da se rješava u jednoj ili drugoj varijanti, kako bi imali popunjen sastav. Podaci su zaista zabrinjavajući. Na primjer, u jednom gradu imate interventnu jedinicu koja ima ukupno 12 službenika, a 11 službenika od tih 12 će steći uslov za odlazak u penziju do kraja ove godine", rekao je Radović.

Kolika je prosječna plata u Upravi policije, koja je cifra?

"Ona je preko hiljadu eura", kazao je Radović.

Prije neki dan uhapšeno je osam graničnih policajaca zbog sumnje da su primali mito. Šta je do sada poznato – koliko su mita primili i da li sumnjate da se slične stvari dešavaju na ostalim graničnim prelazima?

"Unutrašnja kontrola realizovala je predmet o kome je javnost obaviještena. Taj slučaj nije, nažalost, usamljeni slučaj. To će biti i to jeste predmet rada naših službi. Službenici, osim što se sumnjiče da su počinili krivično odjelo, bitno su nanijeli štetu ugledu velikog broja časnih i poštenih policajaca koji redovno obavljaju svoje zadatke i prije bih iskoristio ovu priliku da pozovem i ukažem kolegama, koji se eventualno odlučuju na ovako ili slično ponašanje, da im ovaj predmet bude primjer i uzor kako se odnosi služba prema ovoj pojavi. Borba protiv korupcije jeste prioritet broj jedan i upravo su službenici Uprave policije ti koji se bore protiv korupcije, a ne da je sprovode", poručio je Radović u intervjuu za Vijesti.

Zna li se koliko su priili mita?

"Posjedujem određene podatke, ali predmet je radila Unutrašnja kontrola, ona je u sastavu MUP-a, i ne bih iznosio te podatke zbog samog predmeta", kazao je Radović.

Kakva je Vaša saradnja sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem, budući da je on osporavao Vaš i podnio je tužbu Upravnom sudu zbog načina izbora?

"Upravo kako ste rekli, ministar je adresirao to pitanje oko izbora prema Vladi Crne Gore i prema Upravnom sudu, ja to ne bih komentarisao. Saradnja je kontinuirana i profesionalna", zaključio je Radović.