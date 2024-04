Vremenska prognoza za nedelju, 28. April 2024. godine.

Pretežno sunčano i tokom dana toplo vrijeme. Na sjeveru, ujutru, po kotlinama moguća kratkotrajno magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 13, najviša dnevna od 18 do 27 stepeni.