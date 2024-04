Neke od ulica u glavnom gradu biće privremeno zatvorene za saobraćaj zbog rekonstrucije.

Zatvara se saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Balšića, na potezu od Ulice Miljana Vukova do Ulice Hercegovačke, kao i na potezu od Ulice Hercegovačke do Bulevara Ivana Crnojevića, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne Ulice. Zatvaranje saobraćaja važi za period od 24.04.2024. do 15.05.2024. godine.