Vremenska prognoza za nedelju, 21. April 2024. godine.

Pretežno oblačno sa kišom, ponegdje i pljuskovi sa grmljavinom. Na sjeveru, u planinama snijeg, koji tokom jutra može padati i u nižim predjelima. Poslijepodne, u većem dijelu zemlje, postepen prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 11, najviša dnevna od 2 do 16 stepeni.