Kako navode u ovom dokumentu, u koji je Portal RTCG imao uvid, Zakon o šumama će se donijeti sa ciljem napuštanja koncesionog modela korišćenja šuma.

To stoji u Srednjoročnom planu rada Vlade 2024-2027, koji je nedavno objavljen.

Vlada je za ovu namjenu opredijelila 20.000 eura.

Tu se pominje i ostvarivanje ciljeva za dostizanje održivosti gazdovanja šumama u skladu sa Strategijom održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine.

"Zakon će stvoriti pretpostavke za osnivanje državnog preduzeća za gazdovanje šumama, koje će tokom reforme preuzeti poslove na gazdovanju šumama. To će biti u funkciji ostvarivanja ciljeva Srednjoročnog programa rada Vlade 2022-2025. godine, a koji se odnose na oblasti šumarstva i drvne industrije", piše u dokumentu.

Podsjetimo, o ovoj temi nedavno je govorio i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, koji je kazao da su jedan od najvećih problema u tom ministarstvu dešavanja u vezi šumartsva, odnosno koncesije koje ističu ove godine.

Tada je kazao da je za Crnu Goru najbolje da se formira državno preduzeće „Crna Gora šume“, koje bi sjeklo i izvlačilo na puteve drvnu masu i prodavalo je, piše RTCG.

"Crna Gora je prošle godine prihodovala 6,3 miliona eura od šumarstva, a izdvajanja za Uprave za šume su bila oko pet miliona eura. To je neto prihod 1,3 miliona, a imali smo koncesije koje su trajale po pet godina. Iz Uprave za šume sam dobio informaciju da su ustanovili brojne nepravilnosti, da su podnijete krivične prijave. Moraćemo da izvršimo ozbilju reformu šumarstva“, poručivao je Joković.

Kako smo i ranije pisali, javna je tajna da u Crnoj Gori godinama postoji takozvana “šumarska mafija” nastala zloupotrebom koncesionog gazdovanja šumama.

Posljedice su bile devastirane šume i šteta od više desetina miliona eura za državni budžet.

Bivši v.d. direktora Uprave za šume Srđan Pejović potvrdio je ove informacije prije tri godine za Radio Slobodna Evropa (RSE) uz tvrdnju da je šumarska mafija stvorena kada je prije 11 godina kreiran sistem dugoročnih koncesije na šume.

"To je bio izuzetno koruptivan sistem, koji ne postoji nigdje u Evropi, ni u svijetu”, rekao je Pejović za RSE.

Pejović je objasnio tada da je koncesionarima još 2009. godine dato drvo po izuzetno povlašćenim cijenama, da bi se pospješila finalna prerada drveta do koje uglavnom nije došlo, ili je bilo u zanemarivom procentu, prenosi RTCG.

“Iako je koncesionim ugovorima bilo predviđeno da se nadoknada za koncesije po metru kubnom usklađuje sa cijenama drveta na tržištu do danas se te cijene nijesu mijenjale i državi je maksimalno pripadalo po 14 eura po kubiku”, kaže Pejović.

Mještani opština sa sjevera Crne Gore i predstavnici nevladinog sektora godinama su upozoravali na pogubnu politiku gazdovanja šumama, što smo i ranije prenosili.

Prema njihovim podacima, otkup kubika drveta u šumi se kretao od šest do deset eura. Ukoliko je utovaren na kamion cijena je bila do 60, a u slučajevima izvoza preko granice i do 120 eura za kubik. Državi je sljedovala naknada do 14 eura po kubiku.

Prethodna Vlada, na čijem čelu je bio Dritan Abazović, najavila je borbu protiv šumarske mafije, a kao udarne teritorije koje su na meti šumokradica i mafije, označeni su planina Jelovica kod Berana i Rožaje.

Drvoprerađivači iz Rožaja, koji legalno posluju, tražili su ranije da se stvari istjeraju na čistac, i da nova Vlada nastavi da ispituje nelegalne radnje u šumarstvu, prenosi RTCG.

Samo u Rožajama, podsjetimo, ima oko 50 pilana, a od tolikog broja polovina, ili makar dvadeset i pet, nikad nije registrovano.