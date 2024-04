Vremenska prognoza za nedelju 7. April 2024. godine.

Pretežno sunčano, tokom jutra na jugu lokalno uz povećanu oblačnost, a popodne na sjeveru uz slab do umjeren razvoj oblaka. Vjetar, mjestimično umjeren do pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 13, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.