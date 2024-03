Vremenska prognoza za nedelju 24.03.2024. godine.

Promjenljivo do potpuno oblačno, povremeno kiša, moguća i grmljavina, a na krajnjem sjeveru tokom većeg dijela dana suvo. Tokom noći u većem dijelu zemlje kišovito, lokalno pljuskovi i grmljavina, a u planinama na sjeveru slab do umjeren snijeg. Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 13, najviša dnevna od 7 do 18 stepeni.