U podgoričkoj Osnovnoj školi "Savo Pejanović" juče je došlo do incidenta kada je učenik tokom časa provocirao i fizički nasrnuo na nastavnika na zamjeni

Kao dio prosvjetnog sistema, osjećamo se vrlo poniženo, gledajući snimak na kome se učenik "fizički obračunava" sa nastavnikom, saopšteno je danas iz Udruženja nastavnika matematike Crne Gore

Tom učeniku devetog razreda ranije je izrečena vaspitna mjera premještaj u drugu školu, a ona nije još izvršena jer roditelji nisu bili saglasni sa mjerom, dvije škole nisu dostavile odgovor, a jedna je rekla da nema mjesta da primi učenika.

"Da li je kolega mlad u ovom poslu ili nije - potpuno je nevažno. Važno je da je on prosvjetni radnik, koji nije mogao, očigledno, svoj posao da radi neometano. Ovo je jedan od osnovnih razloga zbog kojeg su prosvjetni radnici stupili u štrajk, uvaženi građani Crne Gore. Nastavniku je urušeno dostojanstvo, ne može da obavlja svoj posao za koji se školovao i koji radi iz ljubavi, jer je na žalost samo u tragovima ostalo onih koji žele da prošire svoja znanja i u nastavniku vide autoritet i uzor", ističe se u saopštenju

Iz Udruženja nastavnika matematike su dodali da je dozvoljeno da se samo govori o pravima djeteta, a da obaveze niko ne spominje.

"Nastavnik nema pravo da učenika udalji sa časa, nastavnikov posao obavljaju svi (roditelji, staratelji, komšije, stričevi, ujne, tetke...) i svi ga mnogo bolje znaju od nas koji smo se školovali za taj posao. Dozvoljeno je da se roditelji pitaju i odlučuju o svim pitanjima, a naročito ocjenama. Nedopustivo je da se ovo dešava, a sigurno nije ni prvi ni jedini slučaj. Ima ih veoma mnogo, o kojima prosvjetni radnik ne priča ili ne može da priča. Koliko je samo onih koji trpe neprijatnosti od roditelja, strahuju za ličnu i bezbjednost svojih porodica - samo iz razloga što žele da sačuvaju kredibilitet i vjeru u prosvjetni sistem. Napadi na nastavnike su svakodnevni, što od roditelja, što i od djece, jednako. To su mnogo važniji razlozi za štrajk, mnogo važniji od povećanja plate, kako je javnost razumjela. Na kraju dolazi i ta plata, za sav posao koji obavljamo, pa još i trpimo, koja je ispod prosjeka, čime je zaista omalovažen naš rad i naše dostojanstvo. Koliko samo uvreda je izrečeno od strane roditelja, koliko se samo toga moglo pročitati prethodnih dana - tužno je", piše u saopštenju

Udruženje nastavnika matematike je saopštilo i da su svi brzo zaboravili one dane kad su prosvjetni radnici uskočili u vatru epidemije među učenike kako niko ne bi propustio niti jednu planiranu lekciju.

"Uz ovog kolegu smo apsolutno svi i želimo da se čuje naš glas, jer juče je on, a danas ili sjutra smo svi mi. Vratite prosvjetu kakva je nekad bila i na mjesto koje joj u svim uređenim državama pripada. Omogućite kroz izmjene zakona da učenik bude sankcionisan adekvatno, jer najstroža vaspitna mjera u osnovnoj školi, "premještaj u drugu školu", nekome taman dođe kao nagrada. Prosvjetni radnik mora biti uvažen i poštovan od strane, prije svega, učenika, preko roditelja do onih koji vode ovu državu. To je jedini put ka uspjehu jednog društva. Nadamo se da je to interes i cilj za bolje svih nas", zaključuje se u saopštenju.