Vremenska prognoza za nedelju, 25. februar.

Umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku očekuje se znatno manje padavina, dok će u jugozapadnim i zapadnim predjelima tokom jutra ili prijepodneva biti izraženijih pljuskova. Vjetar južnih smjerova, u jutarnjim satima umjeren i jak, tokom dana će slabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 13, najviša dnevna od 5 do 17 stepeni.