Vlada Crne Gore i Sindikat prosvjete večeras su dogovorili uvećanje zarade prosvjetarima.

Izvor: Vlada Crne Gore

Spajić je kazao da su prosvjetari prihvatili rješenje gdje će do 1. jula biti povećanje 10 odsto bruto zarade. "Od početka školske godine povećanja će biti 17 odsto i to kumulativno", rekao je Spajić, pišu Vijesti.

"Drago nam je da smo se sastali i sve nedoumice razriješili. Bilo je dosta nerazumijevanja. Sindikat do kraja nije razumio namjeru Vlade Crne Gore. Prosvjetari su ljudi koji gaje budućnost naše djece i države i opravdano je njihovo nezadovoljstvo zaradama. Mi se tu slažemo, bilo je pitanje modaliteta kako ići naprijed", rekao je Spajić nakon sastanka u Sindikatu prosvjete.

"Mislim da smo došli do rješenja koje je održivo i dobro za sve. To podrazumijeva zakonsko, sistemsko rješenje", dodao je predsjednik Vlade.

On je kazao da su prosvjetari prihvatili rješenje gdje će do 1. jula biti povećanje 10 odsto bruto zarade. "Od početka školske godine povećanja će biti 17 odsto i to kumulativno", rekao je Spajić.

Rekao je da su prosvjetari jako bitna kategorija.

Oko 60 odsto prosvjetnih radnika u crnogorskim školama od juče je obustavilo nastavu.

Na sastanak su došli i ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović, državni sekretar u tom resoru Dragan Bojović, kao i ministar finansija Novica Vuković, Vijesti pišu.