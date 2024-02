Premijer Milojko Spajić poručuje da a ima veliku empatiju prema nastavnicima koji, kako je kazao, drže jedan čitav sistem.

Izvor: Gov.me/S.Matić

,,Svjesni smo velikih odgovornosti koji prosvjetari imaju i upravo zbog toga želimo da promijenimo zakon. Od septembra možemo da garantujemo 15 odsto neto zarade i to im garantuje da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni i nejasno mi je zašto idu u štrajk", ističe Spajić.

Premijer Milojko Spajić o štrajku prosvetara Izvor: YouTube/MediaBiro

Kazao je da mu nije jasno zbog čega sada idu u štrajk, jer time samo gube djeca.

“U srijedu ću da pojasnim sve što nije jasno. Rekao sam da neće biti povećanja zarada kako se to radilo u prošlosti jer je to urušilo sistem. Povećanje od septembra je nešto što definitivno možemo da uradimo” istakao je Spajić.

U Vladi će se, kako je kazao, baviti održivim fiskalnim rješenjima.

,,Postojaće novi zakon o zaradama javnih funkcionera gdje ćemo napraviti red, gdje neće biti takmičenja među sindikatima. Treba da se jedinstveno prostupi tom problemu", dodao je premijer.

Odgovarajući na pitanje o eventualnom ulasku Bošjačke stranke u Vladu nakon rekonstrukcije odgovorio je da ne zna zbog čega bi iko bio protiv inkluzije.

“Bošnjačka stranka je najveći reprezent Bošnjaka u Crnoj Gori i vidim ih kao partnere i nekog ko je uključen u sve poluge odlučivanja”, rekao je Spajić.

Kometarišući njegovu izjavu da ga bezbjednosni sektor ne zanima Spajić je poručio da nije dobro interpretirano to što je kazao.

“Bezbjednosni sektor treba da bude nezavisan. Nije tačno da me ne zanima. To su mediji pogrešno interpretirali. Ja sam htio da kažem da ne želim da se miješam u personalna rješenja u bezbjednosnom sektoru. Inače me on i te kako zanima”, pojasnio je Spajić.