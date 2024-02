Dječaci i djevojčice uzrasta od 9 do 18 godina mogu se vakcinisati protiv humanog papiloma virusa (HPV), saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vakcinacija dječaka značajna jer smanjuje rizik od raka usne duplje i ždrijela, raka anusa, raka penisa i genitalnih bradavica.

Njihovu imunizaciju sprovode timovi izabranih doktora za djecu.

Iz Instituta objašnjavaju da je primarna ciljna grupa za imunizaciju do 14 godina.

"Vakcinacija djevojčica predstavlja prioritet jer je primarni cilj smanjenje obolijevanja i umiranja od raka grlića materice, ali je vakcinacija dječaka značajna jer smanjuje rizik od raka usne duplje i ždrijela, raka anusa, raka penisa i genitalnih bradavica (kondiloma). Takođe, vakcinacijom djevojčica i dječaka utičemo na smanjenje prenosa visoko rizičnih tipova HPV", objasnili su iz Instituta, prenose Vijesti.

Dodaju da HPV ne bira pol, te uvođenjem vakcinacije za dječake žele da pošalju poruku jednake brige o zdravlju svih članova našeg društva.

Vakcinacija će se sprovoditi i kod osoba oba pola uzrasta od 15 do 18 godina, kako bi, navode iz IJZ, narednih godina postigli veći broj vakcinisanih osoba starosti 9-26 godina.

"Vakcinacija je novim preporukama omogućena i za osobe oba pola u uzrastu od 19 do 26 godina života, s tim što se ona prvenstveno preporučuje osobama koje do tada nijesu stupile u seksualne odnose i sprovodiće se povremeno u zavisnosti od pokrivenosti vakcinacijom uzrasnih grupa od 9 do 18 godina. IJZCG i domovi zdravlja će povremeno ogranizovati kampanje vakcinacije i u ovom uzrastu o čemu ćemo blagovremeno obavještavati javnost, dok će fokus biti na vakcinaciji mlađih uzrasnih grupa", rekli su iz IJZ.

Vakcinacija se sprovodi jednom dozom devetovalentne vakcine (HPV9) u uzrastu od 9 do 20 godina, i sa dvije doze u uzrasnoj grupi od navršenih 21 do 26 godina u skladu sa preporukama Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju (NITAG), osim kod imunokompromitovanih osoba uzrasta 9 godina i starijih koja će se vakcinisati sa najmanje dvije doze u minimalnom razmaku od šest mjeseci, pišu Vijesti.

Imunizaciju za uzrast do 26 godina sprovodiće epidemiološki timovi u domovima zdravlja i Institutu.

"Kako se radi o vakcini koja nije obavezna, tj. ne postoje kaznene mjere u slučaju da neko odbije ovu vrstu zaštite, teško je napraviti preciznu procjenu potreba za vakcinama. Zbog toga će se nabavka i distribucija vakcina vršiti sukcesivno, što može dovesti do toga da u kraćim periodima bude manje vakcina na raspolaganju za starije uzrasne grupe. Vakcinacija će stalno biti obezbijeđena za uzrasnu grupu od 9 do 14 godina, a vakcinacija starijih uzrasta je nižeg prioriteta i sprovodiće se povremeno u skladu sa mogućnostima i dostupnošću vakcina", zaključili su iz Instituta.