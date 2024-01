Prosvjetna inspekcija predložila da direktor Srednje elektrotehničke škole u Podgorici bude razriješen, Nastavničko vijeće većinom glasova protiv

Izvor: Facebook/Ersan Spahić

Školski odbor (ŠO) Srednje elektrotehničke škole “Vaso Aligrudić” u Podgorici danas će donijeti odluku o predlogu Prosvjetne inspekcije za razrješenje direktora te obrazovne ustanove Ersana Spahića, pišu Vijesti.

To je “Vijestima” rekla predsjednica ŠO Selma Šabotić.

Prethodno je, kako je rekla, na njen zahtjev održana sjednica Nastavničkog vijeća i traženo njihovo mišljenje u vezi sa predlogom za razrješenje. Nezvanično, većina od 77 članova glasala je protiv razrješenja Spahića.

Inspekcijski nadzor obavljen je na osnovu anonimne prijave, a Prosvjetna inspekcija rješenje kojim predlaže da se Spahić razriješi donijela je 29. novembra prošle godine.

U predlogu koji potpisuje prosvjetna inspektorka Marina Minić, pored ostalog, navodi se da je Spahić “zloupotrijebio svoj položaj i izvršio povredu radne obaveze”.

“U inicijativi se u najbitnijem navodi da je potrebno ispitati da li je tačno da je Elektroškola u Podgorici novac dobijen putem projekta, nepovratno preko pola miliona eura za opremanje učionica i laboratorija potrošila a da nije opremila ništa, kao i da li je direktor Ersan Spahić bez tendera organizovao ekskurziju i sa učenicima otišao na nju za čak 159 eura po učeniku više nego što je istu takvu ekskurziju preko tendera organizovala druga škola”, navodi Minić, prenosi portal Vijesti.

“Vijesti” su lani pisale da je Spahić organizovao matursku ekskurziju za rutu Italija-Francuska-Španija bez raspisanog tendera, što je on tada i potvrdio.

Spahić nije saglasan sa tvrdnjama iz predloga za razrješenje i rekao je da je ŠO bio na vrijeme upoznat sa “dvije bitne činjenice”.

“...Da škola nema angažovanog radnika za javne nabavke, jer je radnik koji je do tada to odrađivao dao otkaz na to mjesto. Kao i da je poslije 10 urgencija direktora prema Ministarstvu prosvjete kasno oformljen ŠO koji bi, da su sve stvari bile na vrijeme i regularne, donio odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama”, rekao je Spahić i dodao da zbog kratkog vremenskog perioda nije bilo moguće organizovati tendersku dokumentaciju.

On je kazao da se na Školskom odboru tada vodio razgovor “kako bi moglo da se pođe na ekskurziju, ako neka agencija prihvati retroaktivno plaćanje”.

“Roditelji su se, u međuvremenu, raspitivali sa kojom agencijom bi bilo najbolje poći, i došli su kod direktora sa dogovorom i tri ponude predloga koje su uzeli u razmatranje. Oni su izabrali agenciju. Tada je bilo moguće da se sastanu roditelji, razredne starješine maturanata i predstavnici agencije. Sastanak je održan, i postoje materijalni dokazi u četiri odjeljenske knjige kada je to utvrdila inspekcijskim nadzorom inspektorka Marina Minić. Kao i dokaz u vidu potpisa razrednih starješina koji su bili prisutni na toj sjednici”, rekao je Spahić, dodajući da su pravni dokazi, u ovom slučaju, na njegovoj strani.

Na pitanje prosvjetne inspektorke da li je Savjet roditelja dao mišljenje o organizaciji maturske ekskurzije, direktor ETŠ “Vaso Aligrudić” odgovorio je da je sjednica Savjeta roditelja organizovana nekoliko dana poslije ekskurzije, pišu Vijesti.

U postupku inspekcijskog nadzora je, takođe, utvrđeno da se u toj školi ne vodi uredno i redovno pedagoška evidencija i dokumentacija škole, odnosno da razredne starješine nijesu vodile, upisale, evidentirale zapisnike sa roditeljskih sastanaka i da direktor škole nije preduzeo nadležnosti propisane članom 83 Opštog zakona o obrazovanju i vaspitanju.

“Na osnovu svega navedenog neosporno je utvrđeno da direktor škole u konkretnoj predmetnoj situaciji nije izvršio radni zadatak, odnosno izvršio je povredu radne obaveze i zloupotrijebio svoj položaj. Takođe, na osnovu svega navedenog nesporno je utvrđeno da direktor škole nije preduzeo mjere prema zaposlenom koji ne izvršava radne zadatke, odnosno vrši povredu radne obaveze, ili zloupotrebljava svoj položaj i nesporno se zaključuje da se u ustanovi ne vodi propisana evidencija”, stoji u predlogu za razrješenje.

Spahić je “Vijestima” rekao da je inspekcija utvrdila da su samo četiri profesora imala zapisnik sa roditeljskog sastanaka, a da ostali “to nijesu odradili na vrijeme”.

“Ja sam, kao odgovorno lice, odmah obavijestio i poslao upozorenje da se zapisnici sa roditeljskog sastanka zapišu, što su sve razredne starješine odradile, osim jednog razrednog koji to nije uradio kada je inspekcija nastavila svoj nadzor. Protiv tog profesora će se voditi disciplinski postupak. Zbog toga smatram da ja nisam napravio prekršaj, već sam preduzeo mjere oko povrede radnih obaveza”, rekao je Spahić.

Tokom nadzora inspekcija nije utvrdila nepravilnosti u dijelu inicijative da se ispita da li je Elektroškola nenamjenski potrošila više od pola miliona eura dobijenih za opremanje učionica i laboratorija.

Te navode, kako piše u rješenju inspektorke, Spahić je odbacio kao neosnovane.

“Vezano za projekat RCF-a sva organizacija i uplata novca je vezana za konzorcijum firmi i Škola nema nikakvih dodirnih tačaka sa uplatama i isplatama u vezi ostvarivanja projekta, odnosno rekonstrukcije objekta praktične nastave ETŠ, koji se nalazi u dvorištu Mašinske škole”, naveo je on u pisanoj izjavi od 9. 11. 2023. i dodao da realizacija tog projekta “kasni već dvije godine”, te da su navodi u prijavi neosnovani, piše portal Vijesti.