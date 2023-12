Građani se mogu javiti u periodu od 8h do 20h do dana 27.12.2023.godine i dana 28.12.2023.godnine najkasnije do 16:00 časova, kako bi bili popisani.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Popisna komisija Glavnog grada Podgorica obavještava sve građane koji su u periodu od 03-24.12.2023. godine bili odsutni, ili iz nekog drugog razloga nisu popisani u ovom periodu, da pozovu dežurne brojeve telefona: Popisna komisija Glavnog grada Podgorica 020/665-026;

Info centar Uprave za statistiku 020/230-811 i 068/851-500.

Građani se mogu javiti u periodu od 8h do 20h do dana 27.12.2023.godine i dana 28.12.2023.godnine najkasnije do 16:00 časova, kako bi bili popisani.

Popisna komisija Glavnog grada Podgorica