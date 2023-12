Danas oblačno, temperatura do 15 stepeni

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Na sjeveru Crne Gore, pretežno oblačno u najnižim predjelima susnježica i slaba kiša, a u ostalim djelovima slab snijeg. Padavine uglavnom prijepodne, popodne osjetno manje padavina sa djelimičnim razvedravanjem. Duvaće pojačan jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 3 do 10 stepeni. Na jugu, prijepodne pretežno oblačno povremeno sa kišom, popodne promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Popodne i naveče pojačan vjetar zapadnih smjerova. Temperatura vazduha tokom dana do 15 stepeni.

More, umjereno talasasto. Vjetar ujutru umjeren sjeveroistočni, tokom dana slab do umjeren, popodne i naveče pojačan do jak zapadnih smjerova. Temperatura mora oko 15 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, u subotu pretežno oblačno i uglavnom suvo sa pojačanim zapadnim i jugozapadnim vjetrom.

U nedjelju, promjenljvo do pretežno oblačno povremeno sunčani periodi i malo toplije.

Na jugu, u subotu umjereno do potpuno oblačno, povremeni sunčani periodi ali i sa uslovima za sporadičnu pojavu kratkotrajne slabe kiše. U nedjelju, umjereno oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura u blagom porastu.